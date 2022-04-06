中國國家級魔術師胡金玲 洛杉磯首次收徒弟

中國國家級非遺「傅氏幻術」第四代傳承人著名魔術師胡金玲（右），日前在美國喜收愛徒洪蘊哲（Kate Hong，左）。美國查韋斯魔術學院院長、好萊塢魔術城堡藝術總監Dale Salwak擔任收徒儀式的見證人。（記者張宏／攝影）

中國國家級非遺「傅氏幻術」第四代傳承人著名魔術師胡金玲，日前在美國喜收女愛徒洪蘊哲（Kate Hong）。胡金玲是第八屆中國雜技「金菊獎」第五次全國魔術比賽金獎獲得者，這是第一次在美國收徒。

胡金玲的女兒伍學慧也學習魔術多年。（記者張宏／攝影）

拜師儀式在洛杉磯「魔術聖地」好萊塢 魔術城堡舉辦，美國查韋斯魔術學院院長、好萊塢魔術城堡藝術總監Dale Salwak擔任收徒儀式的見證人。胡金玲表示，中國魔術在海外能有新的傳承，她非常高興，這個12歲的小徒弟雖然年紀小，但是志向遠大。除了喜歡魔術，還希望未來能進入哈佛讀書，小小年紀已有明確目標，而她作為師傅，要給予她更多幫助。

洪蘊哲已抓住師傅魔術的一些精髓。（記者張宏／攝影）

拜師儀式簡單隆重，洪蘊哲向師父敬茶且雙方交換禮物。洪蘊哲曾在金玲老師於美國開展的魔術教育課程中學習，但真正和師傅一起學習魔術只有三個月，她已抓住師傅魔術的一些精髓。她說，她在網上看到師傅變魚魔術的視頻，深深被吸引，她的父母通過各種渠道最終找到了師傅。能拜師傅為師，她非常榮幸，希望作為師傅第一個海外弟子能傳承中華魔術。

中國國家級非遺「傅氏幻術」第四代傳承人著名魔術師胡金玲（右三），日前在美國喜收愛徒洪蘊哲（Kate Hong，左三）。（記者張宏攝影）

胡金玲表示，喜歡魔術的孩子相信一切皆有可能，更善於思考，懂得在自己身上發力。魔術沒有國界，不需要太多的語言交流，但是卻能通過表演展示表演者的智慧。這也是她為什麼那麼多年依然熱愛魔術事業，且計劃將中華魔術發展到海外的原因之一。

胡金玲師從中國魔術泰斗傅騰龍、雜技魔術理論家傅起鳳，在師門教導下創作出一系列高水平的魔術作品，如敦煌蓮想、魔幻春麗、水墨清風等，並多次榮獲魔術大獎，是傅氏幻術第四代中的佼佼者。她早已是魔術城堡註冊會員，但一直沒有時間演出，她未來希望能和魔術城堡合作，將中國魔術藝術與美國魔術藝術相融合。

當天出席見證收徒儀式的名人不少，包括南加州大學長堤 城市學院戲劇研究教授、職業魔術師克里斯·班格，將魔術與音樂相結合的國際表演者Cecile，著名中國戲法大師、國際魔術師協會（IMS）梅林獎獲得者于泊然等人。