賈西提任印度大使提名堪慮 打亂洛杉磯市長補選時程

洛杉磯市長賈西提擔任駐印度大使的前景似乎有些堪憂。賈西提本人一直堅稱，對性騷擾案從頭到尾都不知情。（ABC 7）

受到前市府親信性騷擾指控案，與拜登政府對俄羅斯採取強硬態度等影響，洛杉磯 市長賈西 提（Garcetti）擔任駐印度大使的提名 前景堪憂。各候選人已在如火如荼進行拉票的洛杉磯市長補選，也蒙上更多不確定的陰影，只要駐印大使提名一天不通過，補選日期就無法訂下來，甚至不無可能最後取消補選。

ABC 7電視台報導，根據政治新聞網站Axios，聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）團隊日前私下承認，賈西提可能無法獲得參院的50張確認票，這意味著他不太可能短期內，獲得全體參議院的院會投票。

參議員們正調查賈西提前助手雅各布斯（Rick Jacobs）性騷擾指控案中，賈西提作證時是否說了實話。他在作證時稱，對雅各布斯騷擾指控一無所知。

賈西提在去年12月14日確認聽證會上說，「我想明確的說，我從來沒有目睹或引起我注意所指控的行為，我想向你們保證，如果確實如此，我會立即採取行動制止這種行為。」對該事件，賈西提一直保持此一立場。

舒默發表上述言論之前，Axios報導稱，康州參議員布魯曼索（Richard Blumenthal）悄悄對賈西提團隊成員指控案提出「擔憂」。該指控案使持搖擺不定態度的民主黨參議員人數，增加至五人。

民主黨內愈來愈擔心賈西提的駐印度大使提名不會獲得通過，因印度迄今為止一直抵制拜登政府（Biden）對俄羅斯採取更強硬態度。

此情況也使洛杉磯市處於一種不確定狀態，因目前沒有明確的時間點，確定市長何時獲得參議院對其大使職位投票通過。

參議員葛拉斯理（Chuck Grassley）已經表示「擱置」賈西提提名，因對外部組織「舉報者援助」（Whistleblower Aid ）進行的指控調查得出結論。葛拉斯理此前告訴洛杉磯時報，他預計調查不會在4月25日復活節休會前結束。