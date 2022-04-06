葛萊美頒獎 亞裔歌手提名史上最多 華人盛裝出席耀眼

亞裔名人堂CEO謝明錦（Maki Hsieh）作為葛萊美獎的投票人和理事，盛裝出席。（謝明錦提供）

葛萊美 頒獎典禮門票重金難求，華人受邀出席，盛裝打扮彰顯亞裔 形象。

第64屆葛萊美頒獎典禮日前在拉斯維加斯舉行，今年不僅亞裔提名者增加，且現場觀眾也湧現不少亞裔面孔，一些南加華人更是專程前往賭城，重金置裝出席，做最美觀眾為亞裔增光彩。有華人認為，韓國流行音樂在美人氣增加，與亞裔出席者增加有直接關係。

影音來源：記者張宏

今年葛萊美獎獲得提名的亞裔歌手可謂史上最多，尤其是有菲律賓血統的Olivia Rodrigo更是拿下最佳新人獎等三項大獎。不僅台上亞裔面孔增加，台下也增加亞裔觀眾的面孔。

眾所周知，葛萊美頒獎典禮的門票購買門檻很高，可謂重金難求，只有投票 人、提名人和一定級別的藝術家才有購買資格，且即使獲得購買資格，最終也未必能買到門票。

亞裔名人堂CEO謝明錦（Maki Hsieh）為葛萊美獎的投票人和理事，她說，葛萊美有1萬多名投票人，其中亞裔只有100多人。往年作為投票人只有購買兩張門票的權限，但今年因為延期且從洛杉磯搬到賭城舉辦，她最終獲得多張門票的購買資格，因此有機會邀請親人和朋友去現場共襄盛舉，也希望藉此機會彰顯亞裔形象。

她說，以往葛萊美頒獎現場觀眾以非裔和白人居多，今年明顯感覺到現場觀眾的亞裔比例增加，且很多人都非常年輕，這和韓國流行音樂在美人氣增加有直接關係。

為了參加這次葛萊美頒獎典禮為亞裔增添光彩，她不僅在賭城找了一流的化妝師，且重金購置禮服，並獲得Louis Vuitton的鞋子贊助及Dior的手袋贊助。

現場也隨處可見盛裝出席的亞裔觀眾，尤其是女性各個身穿華麗的晚禮服，且特別做了妝飾，一個個宛如明星。因為頒獎典禮在MGM酒店舉辦，因此大家都需要步行走很長的路，有的女生因為高跟鞋走路太痛，有的直接光腳走路，有的則自帶拖鞋。在拍照區前大排長龍，大家都想在這裡留下美好身影作為紀念。

表演從晚間5時進行到8時半，每次表演完都會有兩三分鐘不等的廣告時間，觀眾就趁此機會出來拍照休息和聊天，有趣的是現場出售瓶裝水不僅五元一瓶，且不給瓶蓋，理由是要拿去回收，只能一次性喝完。當表演結束，門口聚集很多路人，希望能藉此機會能看到明星。

從洛杉磯驅車四個小時專程參加葛萊美的劉女士表示，在現場看到最頂尖音樂人的表演，感受大家盛裝的氛圍，對於普通人來說，這是一次難忘的經歷，感謝朋友的邀請。