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PCC理事會選舉4華人參戰 新人求變

記者丁曙╱亞凱迪亞報導
PCC第五選區理事候選人鄺一正。（選舉網站）
PCC第五選區理事候選人鄺一正。（選舉網站）

加州6月7日選舉臨近，巴沙迪那學院（Pasadena City College，PCC）理事會有四席換屆選舉，有四位華人投入選戰，其中一席同額選舉，三席二人相爭，老將尋求連任，新人有志接棒，圈內人士指出，這個現象反應出老人維持傳統、新人求變的現狀。

PCC理事會（Board of Trustee）劃為七個小選區，今年單數換屆，其中第一區無人挑戰，現任華裔理事陳藝婷（Sandra Chen Lau）自動連任；第五區現任理事伍麗娥（Linda Wah）遭遇新人鄺一正（Kristine E. Kwong）挑戰；第七區華裔青年王耀正（Alton Wang）挑戰現任理事Anthony Fellow；此外，第三區是兩位洋人競爭。

PCC是一所教學品質優良、學費經濟實惠的社區大學，坐落於華人最集中的聖蓋博谷社區，包括巴沙迪那（Pasadena）、聖瑪利諾（San Marino）、南巴沙迪那（South Pasadena）、天普市（Temple City）、亞凱迪亞（Arcadia）等良好城市，當地高中畢業生每年都會踴躍申請PCC。

伍麗娥尋求第三個任期，她說在前兩個任期推展雙重註冊（Dual enrollment），能幫助高中生提前選修大學課程拿學分，因為PCC課程成本更經濟，她的任務還沒有完成，要繼續幫助更多學生升大學做準備，減少取得高等學位的時間和成本。

然而，鄺一正表示，巴沙迪那學院是本地學生接受高等教育的主要門戶，但現在不能讓冷漠、功能障礙或管理不善，來阻止學生取得成功，這就是她出來競選PCC理事會的原因。她擁有學生此刻需要的正確經驗和服務熱情，她是一位教育律師，可以為教師和管理人員提供有關遵守法律問題和法規、合同和員工關係的基本信息。

這場兩個華人女性的戰爭引起了社區關注，她們也分別得到華裔民選官員和社區領袖支持。例如，伍麗娥得到國會議員趙美心的背書，鄺一正也得到前加州參議員劉璿卿的支持。

對此，一位不具名的華人教育官員分析，伍麗娥的第一和第二個任期均為同額選舉，不戰而勝。但是，未料尋求第三任時遭遇挑戰，而且也是華人女性，大家都很意外。然而，教育官員，連選連任，不戰而勝，可能也會不思進取，墨守成規，學校沒有變化和發展，因此，部分選民不滿，他們推出新人出來挑戰，旨在改變現狀。

PCC第七區的情勢也有類似，現任理事Anthony R. Fellow博士於2009年當選，迄今已在位13年之久，主要代表亞凱迪亞市，今年他又尋求第四任。長期執掌同一個職位，在文化傳統求新求變的美國社會，肯定會受到新人挑戰，況且，該地區的人口結構已發生很大變化，從傳統的白人城市演變為華人過半的新社區。

因此，亞凱迪亞青年王耀正（Alton Wang）出馬競選該區理事，希望落實三個核心優先事項，在PCC和Arcadia高中之間建立雙重註冊計畫（Dual-enrollment program），讓在校高中生有更多機會去PCC修課獲得大學學分，確保PCC理事會的管理制度和方法符合社區的需求，以及確保PCC能夠應對當前的重要挑戰，包括新生註冊率、改善校園設施，以及確保有需要的學生獲得充裕的財務援助。王耀正已獲加州49區眾議員方樹強背書。

但是，Anthony Fellow表示，在他任內十多年，PCC是成為全國十所榮膺Aspen Institute獎狀的學院之一，連續六次獲得該項榮譽；PCC畢業生轉入四年制大學深造人數最多，包括轉入耶魯、南加大和柏克萊加大等名校。今年尋求連任，他已獲得PCC理事伍麗娥、亞凱迪亞副市長鄭博仁的背書。

巴沙迪那社區學院學區理事選舉只有一次決選（General election），在6月7日赢得多數票的參選人直接當選。

PCC第七選區理事候選人王耀正。（選舉網站）
PCC第七選區理事候選人王耀正。（選舉網站）
PCC第五選區理事伍麗娥競選連任。（臉書）
PCC第五選區理事伍麗娥競選連任。（臉書）
PCC第一選區理事陳藝婷自動連任。（臉書）
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