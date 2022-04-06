55歲以上年長者亷價屋 核桃市受理申請

核桃 市住房委員會6日開始接受2022年度年長者廉價住房購買申請，凡是55歲或以上、且個人或家庭收入符合赤貧、很低的收入、低收入 和普通收入條件的居民，均可提出申請，並有機會購買到政府提供的廉價年長者住房。

核桃市住房委員會6日（星期三）上午7時30分，在社區發展部開始接受購買該市廉價年長者獨立住宅Magnolia物業的申請，申請人可將相關申請材料和文件送往核桃市政廳一樓：21201 La Puente Road, Walnut, CA 91789。

核桃住房委員會負責Walnut Grove年長者公寓區115個單位，以及Snow Creek的雪木蘭（the Magnolia）年長者廉價獨立住宅的年度監測和購買資格驗證。住房委員會表示，核桃市今年的年長者廉價獨立屋價格比去年稍有上漲，一房一浴、兩房一浴和兩房兩浴的價格分別比上年提高3868元、6843元和1萬3637元，但還是比市面價格便宜很多。

按核桃市府要求，申請購買年長者廉價獨立屋，除了要求滿足55歲或以上的基本年齡要求外，還必須滿足低收入要求。

今年核桃市給年長者提供的廉價住房共有三種類型，中等收入居民符合買兩房兩浴要求；低收入居民符合購買兩房一浴；很低收入及赤貧符合購買一房一浴條件（收入上限請參考附表）。購買者的家庭收入不得超過每種相應戶型規定的收入限制，例如，「極低收入」獨立屋房購買者的家庭收入不能超過為「非常低」家庭設定的收入限制。

此外，申請人必須證明有能力獲得抵押貸款 ，包括儲蓄可用於首付，良好的信用，穩定的收入和可管理的債務。貸款必須是固定利率完全攤銷的30年期貸款。不允許任何可調利率的抵押貸款。現金購買者必須記錄資金來源。

目前擁有自住或出租住宅物業的居民不符合購買申請資格。按照核桃市區房屋委員會規定，所有的政府廉價獨立住宅必須由購買者自住，而且是他們的主要住所，不能轉換為出租物業。

在將申請提交給核桃房屋管理局進行審查之前，請仔細閱讀列出的資格要求和補充文件要求。所有不完整的申請（信息缺失、缺乏證明文件等）將不予審核，申請將被退回。詳情請參核桃市官網，https://www.cityofwalnut.org/for-residents/departments/community-development/walnut-housing-authority。

如果您對資格和補充文件要求或提交過程有任何疑問，請致電核桃市房屋管理分析師Alyssa Ramos，電話909-348-0731，或發送電子郵件至 [email protected]。