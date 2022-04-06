搶劫傷害21男同性戀 嫌犯被逮

透過監控攝影機，可看見在其中一次搶案中，帕特森翻找著受害者住處。（聯邦地區法院）

同性戀 約會網站成了歹徒尋找肥羊的目標。聯邦調查局（FBI）4日在洛杉磯 縣英格伍市，以聯邦搶劫罪名逮捕22歲，來自康普頓（Campton）的帕特森（Derrick Patterson），他在過去兩年多以來，通過同性戀交友網站Grindr，犯下21起搶劫並傷害21名男子。

洛杉磯時報報導，帕特森在洛杉磯、西好萊塢或比佛利山，透過同性戀約會網站Grindr，邀請男子見面做愛，趁機看他們個資，然後下手搶劫對方財物。 22歲的帕特森被捕。（聯邦地區法院）

這一連串案件也顯示警訊；許多人根據幾張照片和線上快速聊天，便與陌生人見面，甚至發生性關係，他們需面臨許多風險。此外，智慧手機 被有心人竊取密碼，也成了安全隱患。

聯調局探員馬洛尼（George Maloney）在聯邦地區法院提交的宣誓文件中，詳細說明帕特森犯下的21起搶劫案。受害者都是在Grindr上遇到帕特森。

第一起搶案發生於2019年11月，位於洛杉磯市120街區。當受害者拒絕給他錢時，帕特森用胡椒噴霧噴受害者的臉，並用罐頭打他，抓住他的脖子，用拳頭施打他的臉。

今年3月的一起案件，J.S.從Grindr上認識帕特森，邀請他到其位於比佛利山的比佛利酒店的房間。帕特森抵達不久，就問他是否可在J.S.的手機上觀看色情片。J.S.給了他電話，但他很快地發現帕特森似乎有其他目的。他想看J.S.的四位數密碼。

隨後帕特森威脅要殺害J.S，並搶走其手機與錢包，馬洛尼文件中寫道，幾個小時內，帕特森開始提取J.S.帳戶內款項，他在ATM內取走600元，從Venmo提走1800元，從Zelle提走2000元。

馬洛尼說，就在上周，帕特森仍向他被控於2021年8月偷竊手機的受害者，收取Lyft乘車費用。

帕特森用刀槍脅其中一些受害者，他們擔心被殺害。嫌犯在這些案件中曾擊中一人頭部，並用菜刀傷了一名受害者胸部。

幾名受害者告訴當局，他們認為帕特森是以男同性戀當對象的仇恨犯罪者，一些人說帕特森在與他們初見面，就在手機上看色情片。

在2020年10月洛杉磯Wilcox路一起搶案中，透過某廚房安全監控攝影機，拍到帕特森在公寓內翻找，並用電擊槍威脅受害者。

幾周後，帕特森在洛杉磯Reading Ave.一名男子家中，威脅另一名受害者。帕特森稱，「我沒有錢不會離開這」。受害者走入洗手間後報警，警察抵達後，發現帕特森躲在一輛車下，之後逃跑，一隻警犬在前院發現帕特森後逮捕他。當時帕特森已犯下了八起搶案，但之後被釋放，聯調局宣誓書上並未說明原因。