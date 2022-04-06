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南加華人清明祭祖 在家祭拜、去墓園紀念…多元表追思

記者啟鉻／洛杉磯報導
河濱拯救中國城委員會每年清明節期間都舉辦紀念華人先民活動。（記者啟鉻／攝影）
河濱拯救中國城委員會每年清明節期間都舉辦紀念華人先民活動。（記者啟鉻／攝影）

隨新冠疫情減緩，中華傳統的清明節到來，南加不少華人舉辦實體的紀念先人活動；有些人是去墓園紀念過世的長輩或親人，也有社團成員一起緬懷先民，用各自的方式表達追思情感。

西柯汶那市華裔居民Linda霍的父親，2021年染疫過世，終年81歲，被安葬在玫瑰岡紀念墓園。Linda霍說，清明節她會與家人到墓園祭奠父親，為父親獻上鮮花，也會擺放父親生前喜歡的飯菜、水果，表達追思情感。

她說，雖然子女都出生在美國，熟悉美國文化，對華人傳統的祭奠儀式不是很暸解。這次祭奠活動，會讓子女一起去。目的是讓子女暸解華人傳統清明節，以及祭奠過世長輩的過程。她認為，華人無論到哪裡，都要保持傳統，因為清明節也是中華文化的一部分。

核桃市現任華裔市長秦振國的愛妻，五年前因車禍過世，他提到與太太20年相濡以沫，深深思念。他和愛妻及家人都是基督徒，太太生前希望過世後骨灰撒入大海。所以他會按照基督徒方式，表達對愛妻的緬懷。而他與孩子們生活幸福，就是對愛妻最好的慰祭，他也會在平時用心裡祈禱方式，與在天堂的愛妻心靈溝通，祝願她在天堂更幸福。所以，在清明節期間，他不會以華人祭奠傳統方式來舉辦追思儀式。

河濱拯救中國城委員會創辦人李順強表示，每年清明節期間，他與成員都會舉辦紀念緬懷華人先民的儀式，地點就在市區兩個紀念墓園，那裡安葬著多位華人先民，其中有守護河濱中國城，一直到最後的華人先民黃河亮。

他說，在緬懷儀式上，大家會送上紀念花籃，水果、食品，清理墓碑雜草，宣讀紀念文及讀誦每位先民的名字。這樣的紀念先民活動已經堅持多年。華人不能忘了先民到美國打拚，開拓內陸帝國的歷史，只有先民的奮鬥才有今天的華人生活，絕不能忘本，而且華裔年輕一代也要記住這段歷史，一代一代傳承下去。

華埠中華會館副主席周賜軒則指出，清明節當天，他會在家裡舉行祭拜父母、祖父母的儀式，將擺上長輩們的照片，三牲四果，表達緬懷情感。而在清明節前夕，他作為至德三德公所主席，與成員們及嘉賓一起舉辦祭拜先祖儀式。另外，作為中華會館成員，清明節期間也會與大家一起到中華墳場，去紀念先民。這些都是多年來在傳統清明節舉辦的紀念活動。

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