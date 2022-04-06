我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世富豪榜：馬斯克登榜首 鍾睒睒蟬聯中國首富

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

美華銀行公會演講 圓滿落幕

蒙特利公園市訊
美華銀行公會2022專題演講功舉辦，會長劉建虹（左四）、演講人Greg Karns（左三）、演講人林日昇（右三）及公會董事會成員合影。（美華銀行公會提供）
美華銀行公會2022專題演講功舉辦，會長劉建虹（左四）、演講人Greg Karns（左三）、演講人林日昇（右三）及公會董事會成員合影。（美華銀行公會提供）

美華銀行公會（National Association of Chinese American Bankers）日前在蒙特利公園市Courtyard酒店舉行2022年專題演講。邀請Cox Castle & Nicholson律所合夥人Greg Karns及同事，根據目前市場上關於房地產借貸的熱門話題介紹最新法規，並通過結合案列剖析如何實際運用。瑞士银行金融財富管理資深副總裁林日昇也從全球投資角度分析，分享疫情後在美投資趨勢。

1日活動有超過80名洛杉磯社區銀行高管及會員到場。踴躍發言、氣氛熱烈。美華銀行公會會長劉建虹表示，這是美華銀行公會自疫情以來，第一次舉辦面對面演講會。希望這是個好的開始，往後公會將恢復舉行各種講座和社區活動的頻率，持續發揮公會作為華資銀行之間交流紐帶的作用，也為廣大民眾帶去最新的金融法規、稅務稅法以及投資理財等資訊。

美華銀行公會自成立以來，致力爭取華資銀行在主流社會地位。公會注重與地方社區、政治人物及地方官員互動，針對當前銀行經營趨勢及法律變動，做出正確應對措施，為華資銀行在主流社會爭取更多機會、拓展客戶。美華銀行公會代表著聯合數百億元資產，亦對美國經濟發展貢獻卓著。

投資 華資銀行 疫情

上一則

世説新聞╱海外華人清明祭祖燒冥府護照 一本難求

下一則

中國國家級魔術師胡金玲 洛杉磯首次收徒弟

延伸閱讀

美華銀行公會專題演講成功舉辦

美華銀行公會專題演講成功舉辦
物價漲 南加華資超市逆勢新張 「現金折價券」重出江湖

物價漲 南加華資超市逆勢新張 「現金折價券」重出江湖
美華文藝季 3/26、4/9阮鳳儀、張秀亞開講

美華文藝季 3/26、4/9阮鳳儀、張秀亞開講
南加香港校友會理事就職典禮 逾200人共襄盛會

南加香港校友會理事就職典禮 逾200人共襄盛會
股市已觸底？專家：不確定性很多

股市已觸底？專家：不確定性很多
金馬導演李祐寧 美華講座談電影

金馬導演李祐寧 美華講座談電影

熱門新聞

安那罕市3月31日下午，一名男子涉嫌綁架從學校步行回家的13歲女孩，左為被害人，右為嫌犯。（監控截圖）

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

2022-04-03 17:26
雖然人員眾多，但活動井然有序，前來領取的大部分都是華裔。（記者邵敏／攝影）

物價漲 近千華人開車排隊領免費物資

2022-04-04 02:20
一招「如來神掌」竟然不簡單？慢鏡頭下似乎藏著超多細節。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節

2022-03-29 22:18
去年因被給予毒品，並被送往不同的洛杉磯醫院的Christy Giles（右）和Hilda Marcela Cabrales-Arzola，死因4日公佈，警方已將她們的死亡定調為凶殺案。（ABC7圖片）

南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺

2022-04-04 20:48
加州房價增長快。（本報檔案照）

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

2022-04-05 15:47
一輛汽車失控撞進聖蓋博市的「越南餐室」。（SGPD臉書）

老婦油門當剎車 開車衝破餐廳 無辜餐廳3年被撞2次

2022-04-01 02:20

超人氣

更多 >
維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶
莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市
過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節
南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊