美華銀行公會演講 圓滿落幕

美華銀行公會2022專題演講功舉辦，會長劉建虹（左四）、演講人Greg Karns（左三）、演講人林日昇（右三）及公會董事會成員合影。（美華銀行公會提供）

美華銀行公會（National Association of Chinese American Bankers）日前在蒙特利公園市Courtyard酒店舉行2022年專題演講。邀請Cox Castle & Nicholson律所合夥人Greg Karns及同事，根據目前市場上關於房地產借貸的熱門話題介紹最新法規，並通過結合案列剖析如何實際運用。瑞士银行金融財富管理資深副總裁林日昇也從全球投資 角度分析，分享疫情 後在美投資趨勢。

1日活動有超過80名洛杉磯社區銀行高管及會員到場。踴躍發言、氣氛熱烈。美華銀行公會會長劉建虹表示，這是美華銀行公會自疫情以來，第一次舉辦面對面演講會。希望這是個好的開始，往後公會將恢復舉行各種講座和社區活動的頻率，持續發揮公會作為華資銀行 之間交流紐帶的作用，也為廣大民眾帶去最新的金融法規、稅務稅法以及投資理財等資訊。

美華銀行公會自成立以來，致力爭取華資銀行在主流社會地位。公會注重與地方社區、政治人物及地方官員互動，針對當前銀行經營趨勢及法律變動，做出正確應對措施，為華資銀行在主流社會爭取更多機會、拓展客戶。美華銀行公會代表著聯合數百億元資產，亦對美國經濟發展貢獻卓著。