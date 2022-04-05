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南加2年輕女性原藥物過量至死 改定調「謀殺」

洛杉磯訊
去年因被餵毒，並被送往不同醫院後致死的Christy Giles（右）和Hilda Marcela Cabrales-Arzola，警方已將她們的死亡定調為凶殺案。（ABC7圖片）
去年因被餵毒，並被送往不同醫院後致死的Christy Giles（右）和Hilda Marcela Cabrales-Arzola，警方已將她們的死亡定調為凶殺案。（ABC7圖片）

去年被丟在洛杉磯不同醫院救治的兩名年輕女性，警方一開始認為她們的死因是毒品過量。但洛杉磯縣法醫室經過解剖後的報告，令警方4日改口將她們的死亡定調為凶殺案。

據洛杉磯警方，死者Christy Giles 和 Hilda Marcela Cabrales-Arzola，在2021年11月晚外出時被人餵毒。一直以來，警方調查人員認為她們是藥物過量導致死亡。

然而4日的死因報告顯示，從阿拉巴馬州搬到洛杉磯的Christy Giles，死於多種藥物中毒。她才24歲，生前是模特兒和有抱負的女演員。

洛縣法醫室的副法醫在死者身體發現了海洛因、芬太尼、γ-羥基丁酸（通常稱為 GHB或約會強姦藥物）和氯胺酮等藥物。

Giles丈夫的代表律師Joshua Ritter表示，希望這份報告能真正發揮作用。從第一天起，他們就一直說這不是又一起不幸的用藥過量，並直言，「這裡有不法行為，這裡有謀殺」。

另外一名死者Cabrales-Arzola來自墨西哥，是一個有抱負的建築師，她死於多器官衰竭。據報導她的體內含有海洛因和亞甲二氧基甲基苯丙胺（或 MDMA）。

2021年11月13日，Giles被送到南加的醫院。調查人員說，有三名男子因為這兩名女性的死亡而被指控，他們當時用一輛沒有車牌的黑色豐田普銳斯，將Giles送進醫院，Giles不久後在醫院去世。

與此同時，Cabrales-Arzola在西洛杉磯的凱撒醫院（Kaiser Permanente）處於危急狀態，後來被宣布腦死。 11月28日，在她27歲生日的前一天，她的家人同意移除呼吸器，她的器官被捐贈他人。

37歲的David Pearce涉嫌與這兩名死亡有關，被控過失殺人罪。另外兩名男子，47歲Michael Ansbach和42歲的Brandt Osborn也被指控犯有過失殺人罪。

洛杉磯 阿拉巴馬州 墨西哥

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