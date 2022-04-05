僑心哈岡新校區籌款園遊會、招生 熱鬧非凡

僑心國語學校哈岡新校區4月2日舉辦開放日暨園遊會， 熱鬧非凡。（僑心提供）

僑心國語學校哈仙達岡（Hacienda Heights）新校區，2日舉行開放日暨籌款園遊會和招生 活動，熱鬧非凡。

震天的鑼鼓聲伴隨著祥獅獻瑞，帶出新冠疫情後首次籌款園遊會和學校開放日。家長和義工們親手包了500個粽子，熱心家長們捐出滿樹的鰐梨和橘子，哈岡附近商家則以實際行動，歡迎僑心哈岡分校這個新鄰居。有捐飲料、送鹽酥雞、炸雞和香腸的，加上哈岡校區廚房裡傳出香氣四溢的滷肉飯和涼麵，與20多個吃喝玩樂攤位，讓參加園遊會的近300位家長和學生，在燦爛陽光下享受久違的社交喜悅。

僑心國語學校哈岡新校區4月2日舉辦開放日暨園遊會， 熱鬧非凡。（僑心提供） 僑心國語學校哈岡新校區4月2日舉辦開放日暨園遊會， 熱鬧非凡。（僑心提供）

帶領僑心國語學校走進第32年的王唯美校長，感謝一向支持學校的家長會、老師和義工們，也特別感謝能得到哈岡衛理基督教會恩雨堂和許昔富牧師支持，讓僑心在哈岡成立分校。許昔富表示，聖蓋博谷東區華裔家庭孩子學習中文的需求日增，教育是華人教會的文化使命，因此僑心國語學校來哈岡設立分校是水到渠成。

僑心國語學校哈岡新校區4月2日舉辦開放日暨園遊會， 熱鬧非凡。（僑心提供）

園遊會同時舉行學校開放日，家長都不忘為子女們作品拍照。僑心國語學校蒙特利公園市和哈岡分校，平日周一到周五有課後輔導班，2022年暑期班為期九周，上課時間為周一到周五早上8時到下午5時半。課程包含英文、數學、中文中華文化還有藝術及音樂，並舉辦定期的戶外野餐和郊遊。蒙市總校區招收範圍是蒙市和阿罕布拉學區 ，哈岡分校招收哈岡/拉朋地以及核桃學區從幼兒班到八年級的學生。

僑心國語學校是非營利組織，如果是低收入 戶，可提供清寒獎學金補助。詳細報名訊息請洽https://chiaohsin.org/ 或致電323-728-6101洽詢。