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河濱商場保安驅逐遊民 遭打成重傷住院

河濱市訊
當地商場一名保安在驅逐遊民時被遊民打入院。（ABC7電視台截圖）
當地商場一名保安在驅逐遊民時被遊民打入院。（ABC7電視台截圖）

據警方稱，南加河濱市一名保安在要求一名遊民男子離開時，遭到嚴重毆打，最終住院治療。

事發在31日晚上，在La Sierra大道的一個購物中心停車場。「我們只有一名保安在那裡保護財產，保護這裡的客戶，並要求顯然有問題的人離開」，河濱警察局警員Ryan Railsback表示。

據警方稱，嫌犯被確認為28歲的Emmanuel Erim，是當地居無地所的臨時居民，現已被捕。Railsback 說，他面臨毆打重罪。「他確實有犯罪記錄，尤其是在過去的五、六年裡，他犯過各種各樣的罪行，包括襲擊警察」。

河濱市為遊民提供外展計畫和其他服務。據報導，Erim拒絕該市的幫助。Railsback 說，「出於各種原因，有些人不希望接受幫助。這可能是因為精神疾病，也可能是因為他們更喜歡流落街頭的生活方式」。

與此同時，對保安的襲擊並沒有讓居民感到意外。居民Jack Logova告訴ABC7電視台，他不會讓他的女性親屬單獨來到該區的自助洗衣店，通常會有男性家屬陪同才來，因為這裡有很多遊民。

Erim將於4月5日出庭，並在下周再次出庭，面臨之前的盜竊和襲擊縣警員的罪名。

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