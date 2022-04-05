洛城新語／中國反方向重複美國疫情悲劇

作為自然存在的病毒，卻從一開始就與政治聯繫在一起。在美國，曾促使總統換屆，如今在中國正在改寫政經大局。

4月2日一段上海市民與上海市疾控中心女領導的電話錄音，在網路上熱傳，兩人在對話中曾數落批評上海近來荒腔走板的防疫 措施。對話中，女領導強調應以疾控為準，還表示專業人員說的話根本沒人聽。與其對話的市民稱有錄音，女領導回應「你可以把我的錄音放出去」。

有網友找出女領導的身分和照片，有民眾擔憂這會對這位女領導帶來危險，但也有人指出，錄音一旦曝光，她的身分在體制內必然很快會被找出，但在體制外，越多人知道她的名字，她就越安全。

正如這位女領導所抱怨，「這個病變成了政治性的一個疾病」，「專業人員說的話根本就沒人聽」。這話海外華人應該很熟悉，在美國2020年疫情 初期，就有太多這樣的聲音，只不過當時的方向完全相反。

錄音檔當然很快被當局在網路上刪除，但已帶起許多民眾的討論。此外早先傳出的許多視頻，如一些小區居民幾乎「起義」般聚集要求解封，還有多起民眾的家人因有其他疾病或意外，但卻被迫隔離無法獲得救治而惡化甚至逝世的傳聞，都引發眾議。更多的普通上海民眾，雖然朋友圈或微博等半公開場合只轉發正能量，但私下卻抱怨極多。從網路輿情上看，上海民間對這種嚴防死守的防疫措施民怨四起，甚至已經超出了中國強大的網絡言論審查的能力。

而這與美國當初民怨沸騰的情況也如此相似，川普就因認為新冠病毒是騙局，還亂推「神藥」而引起許多民眾反感，認為他不好好防疫卻將疫情政治化，這至少在一定程度上，促成了他最終輸掉大選。

雖然這中間有毒株的差異，新冠最初的毒株和Delta都較危險，而Omicron 卻相對溫和。但中國不相信Omicron不嚴重，和美國不相信新冠病毒的嚴重，兩者像是從一個極端到另一個極端。

美國將疫情政治化的結果，當然是付出了沉重的經濟和生命代價，直到近期才逐漸恢復正常，但無論是經濟還是社會發展，幾乎已經失去了兩年光陰。

但中國並沒有從美國的經歷中學到教訓，反而只強調了美國的死亡人數，避重就輕地忽略了毒株的差異、美國的國情、有無疫苗等變量，走向了另一個極端。

要麼一個極端，要麼另一個極端，這是許多人對當下眾多社會現實的一個感受。在科技飛速發展的近一百年，人類在政治制度和理論方面幾乎毫無進步，最終讓我們身處這樣一個撕裂的世界。

但撕裂、將疫情政治化，中國也正在付出代價。上海是中國的金融中心，一旦封城有多少信用證過期，有多少違約金、滯納金在跳動。畢竟上海一個陸家嘴，去年金融交易量就超過292兆美元。經濟損失還有數字可顯示，而因醫療系統的人為崩潰，無法得到救治而失去的生命，卻難以統計和公開。