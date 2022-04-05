亮麗華女Elizabeth Heng 角逐國會關鍵席位

佛瑞斯諾縣華裔共和黨聯邦眾議員候選人Elizabeth Heng(左)，在選前兩天在市場上掃街拜票，爭取每一張支持票。（Elizabeth Heng網站）

中加州 佛瑞斯諾縣(Fresno)聯邦眾議員華裔候選人王伊莉莎白(Elizabeth Heng，譯音)，參加第22選區4月5日進行的特別補選。她有亮麗的政治履歷和外貌，目前募款金額高居候選人第一，當選希望不小。一個介紹政府專業人員的網站LegiStorm稱，她曾前往就讀中國的北京大學。

Elizabeth Heng是華裔與柬裔混血，今年37歲，出生在加州的佛瑞斯諾縣。她獲有史丹佛大學學士學位及耶魯大學 工商管理碩士；職業經歷包括擔任The New Internet的首席執行官、前聯邦眾議院議員羅伊斯（Ed Royce）擔任外交事務委員會主席時的聯絡和禮賓主管、共和黨 全國委員會活動協調員，及前總統川普就職典禮國會工作人員的志願者組織主任。

她參加的特別選舉，是共和黨國會領袖努尼茲，辭職加入川普戰營後的補選。王伊莉莎白2018年首次競選國會議員時就提出「水、移民和教育」，是當地面臨的最大問題之一。她這次的競選理念非常明確，她表示，所有政客都在說人們在幾十年來一直會遇到的同樣問題，可謂老生常談。但現在大家的情況比以往任何時候都要糟糕。包括汽油和食品價格飆升，且農民仍然沒有水可用。學校停課讓孩子受盡苦頭，商業環境也摧毀了小企業主。

她說，加州需要新的想法、新的面孔和下一代來領導，否則就只會不斷聽到同樣的抱怨，且沒有一個政治家有勇氣解決問題。希望大家投她一票，為更美好的未來而戰。

不過她參選的職位目前競爭激烈，包括她在內，有四名共和黨人和兩名民主黨人競爭。政治分析家說，前州立法領袖、共和黨人康威（Connie Conway）聲勢領先。

Elizabeth Heng在競選中也受到關注，她是逃離紅色高棉的中國和柬埔寨移民之女。在她在耶魯大學碩士畢業後，創建一個加密互聯網瀏覽器公司。2018年她與眾議員Jim Costa (D-Fresno) 競選連任職位時敗北。

民主黨中央谷的Amanda Renteria分析說，目前康威的機會最大，因為人們都知道她的名字。但Elizabeth Heng三年前對戰Jim Costa讓大家認識她，她帶來了更年輕、更新的選民。

據聯邦選舉委員會，Heng籌集的資金比其他任何候選人都多，截至3月16日，她已籌集21萬4900元。另外一名對手，民主黨人、前海軍陸戰隊隊員Eric Garcia以20萬5715元位居第二。