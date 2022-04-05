天空沙漠島暫停鑽井 環團爭取設永久保護區

位於死亡谷（Death Valley）國家公園附近，被稱為被稱為Conglomerate Mesa的礫岩台地，近年來一直是環保團體致力保護的環境之一。（谷歌街景，Jaimie Dougherty攝）

位於死亡谷（Death Valley）國家公園與395號公路之間，被稱為被稱為Conglomerate Mesa，大片崎嶇不平的荒島礫岩台地，擁有令採礦者覬覦的礦產資源與珍稀動植物，近年來一直是環保團體致力保護的寶地。

原定在當地進行礦業開採商宣布暫停鑽井活動，讓環保團體大為振奮，他們正加倍努力，希望在不引發太多爭議的情況下，致力將該處建立為永久保護區，讓這片「天空沙漠島」（desert island in the sky）永遠保持野生狀態。

洛杉磯 時報報導，非營利組織印歐之友（Friends of the Inyo）執行董事施耐德（Wendy Schneider ）說，距離洛杉磯約五小時車程的Conglomerate Mesa，對那些在當代Timbisha Shoshone部落，與孤獨的冒險者來說，是不可抗拒的。

該處有著多刺植物、岩石尖頂，與綿延數千年幾乎無變化的平原。山丘上長滿枝繁葉茂的約書亞樹（Joshua Trees）和魚鉤仙人掌。

然而這片2萬2500畝崎嶇的土地，近年來卻成為自然資源保護主義者，和尋求在高礦地區開採商爭奪之處。土地下蘊含著硼、金、箔和電動車電池重要組成部分的鋰等礦物。

該地區降雨少，海拔在3800至7100呎間，是大角羊、美洲獅、山貓、鹿、沙漠夜蜥蜴等野生動物聚集處，也是稀有的印歐岩雛菊（Inyo rock daisy），在裂縫和懸崖存在的地方。

溫哥華K2 Gold Crop.公司最近在台地進行「莫哈維計畫」（Mojava Project）採礦外，也嘗試在附近建立持久關係，開設辦事處、地方商會等。該公司稱，該計畫可能替地方和加州 經濟注入超過10億元，創造數百個就業機會。

●K2董事：美礦業前景悲哀

兩周前，內政部土地管理局（U.S. Bureau of Land Management）要求公司提供完整環境影響報告，K2突然宣布暫停在台地鑽探活動，環保團體大為振奮。

該公司執行董事羅賓斯（John Robins）說，此發展對美國礦業探勘的未來是悲哀的，是最高層政治干預的結果。

施耐德說，「當地保護社區已擊退11家採礦公司，現在正努力在當地建立永久性保護，包括2024年全國選舉前，將這片台地指定為國家保護區。」

大型採礦對環境影響專家德朗克斯（Pete Dronkers）說，「現在不是放鬆的時候，該公司自2019年以來，仍控制該地數百項開採權。相反的，是時候加倍努力，替礫岩台地提供永久保護。」隨著黃金價格攀升，礦工們遲早會來尋找黃金。

印歐之友、塞拉俱樂部（Sierra Club）、奧杜邦協會（Audubon Society）和當地派尤特部落（Paiute tribes）等環保倡議者，希望在不影發太多爭議下實現此目標。

國家公園保護協會加州計畫副主任克拉克（Chris Clarke）建議，將Conglomerate Mesa合併至死亡谷國家公園。胡佛總統曾於1933年，將死亡谷地區指定為國家紀念公園。

塞拉俱樂部活動家、孤松（Lone Pine）地區植物學家普拉瑟（Michael Prather）主張尋求聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）和拜登 政府支持批准等策略。

正如同環保團體所想的，指定為紀念公園，將加強該地區規定，最終可能使在該處進行採礦活動變成不可行。但他們擔心，若共和黨於11月控制眾院，普拉瑟說「我們處境將變得艱難。」