違反SB 9？巴沙迪那市長：州檢察長錯了

巴沙迪那市長Victor Gordo說，巴市沒有違反SB-9法案，加州檢察長邦根本就錯了。(Victor Gordo FB)

巴沙迪那市長Victor Gordo近日向市民發表封公開信，對加州 檢察長邦塔 (Rob Bonta) 聲稱，巴市違反加建房屋的SB 9法案提出異議，他們有權知道，巴市沒有像檢察長那樣錯誤斷言違反SB 9，「在我們看來，檢察長根本就錯了」。

邦塔3月16日在一封信中，聲稱巴市在12月通過的一項緊急法令旨在規避SB 9。巴市的法令禁止在地標性地區做SB 9開發，但SB 9本身並不允許這樣的禁令。巴市應在30天內廢除和/或修改。不過信中沒有說如果巴市未能廢除或修改其條例會發生什麼。

但Gordo表示，事實上該市的條例完全符合SB 9。「儘管在開發經濟適用房方面處於領先地位，並決心遵守SB 9，同時保護SB 9明確規定的某些獨特建築，巴市仍被指控嚴重違規和惡意，甚至有人說，我們考慮將整個巴市宣布為歷史或地標性地區。這全都是不真實的」。

目前該市有23個指定的標誌性街區，以及20個列入國家史蹟名錄的歷史街區。

提到邦塔早先發的推文，Gordo希望檢察長在「錯誤和不公平地」，在推特 上貶低該市好名聲之前，應了解巴沙迪那，「到現在為止，我們都應該明白推特治理是無效的」。

SB9法案簽署後，不少華人 屋主都滿心歡喜，希望利用該案分割或加建房屋，用以出售或出租。但也有反對該案的聲音，尤其是地方市府官員認為破壞了城市的管轄權，給社區增加密度。早先聖蓋博谷有27個城市連署反對SB9，不少都是華人城市，也包括巴市。

近日四個南加城市聯合提告州府反對SB9，分別是浪麗多灘（Redondo Beach）、托倫斯（Torrance）、卡森（Carson）和惠提爾（Whittier）。去年12月這四座城市計畫提告時，浪麗多灘市長還來問過巴沙迪那，要不要加入一起提告。而Gordo承認當時沒有加入，而是「通過一項與SB9一致的緊急法令，不是提起訴訟」。