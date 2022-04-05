BA.2廣泛傳播 洛縣呼籲這些易感染對象需加強防護

隨著更具傳染性的BA.2亞變體出現，洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）4日說，隨著更具傳染性的BA.2在未來幾周內傳播和更多的假日聚會，數百萬處於高風險的居民，包括尚未有資格接種疫苗 的五歲以下兒童，與健康弱勢的民眾，應採取措施保護自己和家人。接種疫苗或加強免疫、戴口罩 ，並在聚會前後接受檢測，盡可能幫助降低傳播，這是保護洛縣 醫療保健系統和弱勢居民的關鍵。

洛縣4月4日周一新增530例陽性病例、八例新冠死亡；3日新增734陽性病例和八例死亡病例；2日則有1135例陽性病例和12例死亡。

目前，洛縣約有260萬名符合加強劑量的居民尚未注射；還有170萬符合條件的居民，連第一劑疫苗都未打。

洛縣公衛局說，隨著BA.2變體廣泛傳播，容易感染新冠重病的對象，包括未接種疫苗、免疫功能低下、有潛在健康問題，或在工作或社區中與他人有大量接觸者，應採取措施降低風險。措施包括在符合條件的情況下，進行全面接種或加強接種；在室內公共場所佩戴醫用口罩或如N95 、KN95防範更嚴密的口罩，以及在聚會前後接受檢測。已經旅行或正在春假旅行，或正在準備穆斯林春季齋月（Ramadan）、復活節和猶太教逾越節（Passover）慶祝活動的居民，也應採取措施保護自己和家人。

洛縣公衛局說，新冠疫苗在減緩新冠肺炎傳播，和預防嚴重疾病方面仍然非常有效。在截至3月18日的一周中，與完全接種疫苗和加強免疫的人相比，未接種疫苗的居民被感染的可能性是其兩倍。疫苗還提供非常強的預防住院和死亡的保護。在同一周中，未接種疫苗的人住院的可能性，是完全接種疫苗居民的三倍；住院的可能性，是完全接種疫苗和加強免疫的人的六倍。與完全接種疫苗的居民相比，未接種疫苗的居民死亡的可能性，也顯著提高 11 倍。

迄今，洛縣新冠總死亡人數為3萬1710人，283萬6605新冠陽性病例，4月4日的陽性率為0.7%。