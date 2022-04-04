州參議員閔大衛 訪南海岸中華文化中心

參與促成亞太裔公平預算的加州參議員閔大衛（左二），受到南海岸中華文化協會理事長郭俊良（中）、執行長鍾幼蘭（右二）、理事蔡玟慧（左一）及媒體實驗室主任孫立華熱烈歡迎。（本報記者/攝影）

加州州政府撥款總額1億6650萬元的亞太裔公平預算 ，作為防治仇恨犯罪之用，參與促成此項撥款案的州參議員閔大衛(Dave Min)表示，沒想到一場疫情觸動潛伏的仇亞情緒，導致一連串的仇亞犯罪與事件，亞太裔公平預算顯示州政府重視亞太裔社區，他將協助南海岸中華文化中心爭取撥款，促進跨族裔了解與合作，以教育來改變對亞太裔的偏見。

閔大衛4月2日在華裔助理施粟騰(Brian See)陪同下，參訪南海岸中華文化中心暨爾灣 中文學校，由南海岸中華文化協會理事長郭俊良、理事蔡玟慧、執行長鍾幼蘭，及媒體實驗室主任孫立華接待。這是閔大衛自2020年當選以來，首度以州參議員身分造訪爾灣中文學校。

閔大衛表示，亞太裔公平預算將分批撥給協助防治仇恨犯罪的組織，用來預防及懲處任何仇亞事件，要高調反制仇恨言論及行為；也將從社區教育著手，促進族裔間的了解與互信，杜絕以種族為導向的偏見。南海岸中華文化中心擁有豐富的跨文化交流資源，有助於提倡公平、多元及包容的態度，也是消除偏見最具有長遠效應的工作，他將協助南海岸文化中心爭取部分亞太裔公平預算經費。

閔大衛的父母於1971年自南韓移民來美、生長在加州， 哈佛大學法學院畢業後，曾加入美國證券交易委員會監督華爾街的大財團，也曾擔任聯邦參議員Charles Schumer的經濟政策顧問，並任教爾灣加州大學 法學院。閔大衛指出，目前加州州議會40位州參議員中，僅有潘君達（Richard Pan）和他是亞太裔，非常需要更多關注亞太社區的民意代表加入，合力推動符合亞太裔權益的決策。

兼任爾灣中文學校校長的鍾幼蘭表示，爾灣中文學校今秋將開辦中文沉浸小學，主要招生對象是家中不講華語的孩子，他們成長在多元文化的環境中，將是推動跨文化交流的新生力軍，南海岸中華文化中心的媒體實驗室將邀請閔大衛州議員，現身說法分享他的成長經驗，作為下一代的模範。