聖瑪利諾教委11月改選 4席開放 在任者未表態

朱秀芳(Shelley Ryan)宣誓。（本報檔案照）

聖瑪利諾 將在11月1日舉行教委選舉，該學區 的五個教委席位中，有四個都將開放選舉，這可能是有史以來的首次。不過目前在任的各位教委都並未明確表示是否會尋求連任。

除了現任教委會副主席、韓裔的Jane Chon於2020年當選，正任職四年任期的第二年之外，其餘教委的資歷都比較深，可能會有變化。

兩名華裔 教委張志堅和朱秀芳(Shelley Ryan)都是2018年當選連任，因此其席位將在11月改選。但包括華裔在內的另外兩名教委：Corey Barberie和Julie Chan Lin，於2021 年因不同原因辭職，因此這兩個席位也將開放競選。目前這兩個職位由前教委白南順（Nam Jack） 和兩次競選教委失利的Mike Killackey暫時代理，這兩人是被其他在任教委任命。

不過目前面臨換屆選舉的幾位教委都不願明確表示是否將繼續競選。張志堅於2001年首次當選，現已在第五個任期。但他還沒有宣布是否會尋求第六個任期。

他近日表示目前仍保持2月時對當地聖瑪利諾論壇報的說法，也就是「現在說還為時過早，我們必須確保聖瑪利諾聯合學區的連續性、穩定性和教育質量在未來四年內保持不變」，他補充說，他的「經驗、領導能力和資源對學校社區仍然至關重要」。

朱秀芳則表示「非常認真地考慮」。朱秀芳於2013年首次當選，隨後她於2018年再次當選。

而在2018年沒有再繼續競選連任的白南順，在Corey Barberie宣布辭職後，提出申請填補該位置。她也表示「現在作出決定還為時過早」。她最早於2009年首次當選，此後一直連任至2018年。

而兩次競選失利的Killackey，因Julie Chan Lin辭職，提出了申請替補該位置，並成功被任命。他早先也表示目前還「沒有專注於11月的選舉」，因為「尋找一名總監目前是教委面臨的最重要工作」。他表示等總監找到後，他才會把精力轉移到決定是否參選。

聖瑪利諾學區去過一年來經歷了兩位教委和學區總監辭職。目前臨時任職的總監Linda de la Torre任期將於6月30日結束。