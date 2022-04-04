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企圖迷姦女性 華男認罪將服刑 並登記為性犯罪者

【洛杉磯訊】
對女性下藥，許麥克認罪。（下載自SMPD聖塔蒙尼卡警局）
對女性下藥，許麥克認罪。（下載自SMPD聖塔蒙尼卡警局）

幾年前因為在洛杉磯縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）一個餐廳，對女性友人下藥企圖迷姦，結果被人看見揭發的華裔男子，上月已經認罪，近日將入獄服刑，並登記為性犯罪者。

案發時才24歲的華裔男子許麥克（Michael Roe-Chien Hsu，音譯），3月18日承認犯有「性侵行為，其中受害者被任何迷藥或麻醉的物質，或任何受管制物質壓制其抵抗力」。聖塔蒙尼卡警方說，許麥克也承認有加重情節的因素。

該案件發生於2016年，當時有三名女性在臉書上發帖稱，她們在Fairmont Miramar酒店內的Fig餐廳，看到一名男子在其女性朋友離座去衛生間時，在女性友人飲品中偷偷加了料。這三名女子當中的一人起身報告保安，並在衛生間告知將受害的女子她所看到的下藥過程。

警方稱，當這位女性朋友回到餐桌旁時，許麥克試圖讓她喝一杯酒，但她一直沒喝，直到警察趕到。整個事件被監控錄像拍下，許麥克因涉嫌攻擊意圖重罪，和非法下藥意圖重罪而被捕。

警方稱，許麥克當場被發現擁有三個小瓶，後來檢測出其MDMA（俗稱搖頭丸）和褪黑激素呈陽性，在獲得手機搜查令後，發現許麥克手機內顯示他「在與受害者約會的不同階段，當其處於無行為能力的狀態時，以手指插入受害者」。

據悉，許麥克面臨意圖使用違禁品，和意圖實施性犯罪襲擊的兩項重罪指控，最初都不認罪。 他的保釋金一度裁定為100萬元，後來被減至35萬元。

多虧三名目擊女性警告，讓女受害者免遭迷姦。（臉書截圖）
多虧三名目擊女性警告，讓女受害者免遭迷姦。（臉書截圖）

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