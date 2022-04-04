聖塔蒙尼卡 被評為加州最不安全城市之一

聖塔蒙尼卡被評級為加州最不安全城市之一。（CBS）

根據Safewise.com一份最新報告，聖塔蒙尼卡（Santa Monica）是洛縣 最受歡迎的旅遊景點之一，然在加州 安全城市中，卻排名接近最後。換言之，該市被標記為加州最不安全的城市之一。

CBS電視台報導，橙縣的聖塔瑪格麗塔牧場（Rancho Santa Margarita）和范杜拉縣摩爾公園（Moorpark），分別排名第二與第三。

Safewise用兩個因素進行安全評級，即財產和暴力犯罪 。

根據他們對加州230個城市所做的報告，擁有9萬474人口的聖塔蒙尼卡，每1000人紀錄了6起暴力犯罪，每1000人紀錄42.6起財產犯罪。該城市在加州最安全城市中排名224，2021年排名第222位。

康普頓（Compton）排名第225，聖伯納汀諾（San Bernardino）排名228。

該市針對排名發表聲明指出，「聖塔蒙尼卡全天和旺季期間，平均每天接待25萬名遊客，是加州、全美和國際旅遊樞紐中心，每年吸引數百萬名遊客。」

「為準確描述該市犯罪情況，有必要查看其25萬名遊客的平均每日人口，而非9萬5000人，如此可更準確描述該市犯罪情況。」

「2022年2月，聖塔蒙尼卡警局對第一類型犯罪（Part I crimes，包括入室盜竊、縱火、謀殺、強姦）進行五年分析，從2021年至2022年，犯罪率有所減少。2021年2月有740起，2022年2月為655起。2018年有804起。我們暴力相關統計數據正在減少。」