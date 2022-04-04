我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛萊美獎／強巴提斯、絲綢聲韻大贏家 史密斯又被笑

長春執行5天清零攻堅 民眾反應冷淡：跟病毒商量了？

女孩放學路上險被擄 又踢又叫嚇跑嫌犯

記者邵敏/洛杉磯報導
案發時13歲的女孩正獨自一人，從 Dale Jr. 高中放學步行回家路上。（KTLA）
案發時13歲的女孩正獨自一人，從 Dale Jr. 高中放學步行回家路上。（KTLA）

南加橙縣安那罕市（Anaheim）3月31日下午，一名男子涉嫌試圖綁架剛從學校步行回家的13歲女孩，這名女孩當時被抓後又踢又叫，此舉嚇壞了嫌疑人，再加上現場幾名目擊者的迅速反應，終於讓女孩脫離險境。華人家長聽聞此案件後，紛紛表示震驚。

影音來源：監控視頻／記者邵敏後製

據安那罕警察局稱，這起事件發生在3月31日（周四）下午2時45分左右，當時警方接到數起報警電話，稱一名男子在West Ball Road 2600街區試圖將一名女孩強行推到車上。

警官Jacob Gallacher表示，受害者被抓住後又踢又叫，「女孩當時的表現嚇壞了嫌疑人，謝天謝地，受害人在事件中沒有受傷。」現場幾名目擊者見狀馬上報警，該男子不得不釋放女孩並開車迅速逃離。

綁架未遂的涉案人疑為25歲的西裔男子，身形削瘦，頭髮又短又稀，身穿灰色連帽衫。案發第二天，警方公布嫌疑人駕駛的卡車圖像，為一輛白色皮卡，可能是豐田Tundra或福特F150，卡車的底盤上有一個灰色的工具架。

警方表示，受害女孩在面對突然發生的危險時，大聲尖叫、反抗引起路人注意，這樣的做法非常正確，在關鍵時刻保護了自己。

南加華人家長在聽聞此案件後表示十分震驚，亞凱迪亞市（Arcadia）王先生說，「孩子學校離家近，有時大人沒空接送，我們也會讓他們放學後自己步行回家，現在竟然有不法歹徒大白天等在路口對孩子伺機作案，太可怕了。」

警方希望知情此案信息的人撥打714 765-1419，聯繫安那罕警察局偵探 Jacob Medina，或撥打855-TIP-OCCS聯繫。

安那罕市3月31日下午，一名男子涉嫌綁架從學校步行回家的13歲女孩，左為被害人，...
安那罕市3月31日下午，一名男子涉嫌綁架從學校步行回家的13歲女孩，左為被害人，右為嫌犯。（監控截圖）
嫌疑人駕駛的白色皮卡，​​​​可能是豐田 Tundra 或福特 F150。（KT...
嫌疑人駕駛的白色皮卡，​​​​可能是豐田 Tundra 或福特 F150。（KTLA）

警察 南加 華人

上一則

世界晚報╱加州首府突發大規模槍擊 6死 民眾尖叫逃跑

下一則

經紀 Lisa Cheng 介紹適合退休的亞利桑那州

延伸閱讀

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯
華府餐車疫後回歸 轉往住宅區發展

華府餐車疫後回歸 轉往住宅區發展
卡車太高撞壞路橋 修復經費逾500萬

卡車太高撞壞路橋 修復經費逾500萬
亞凱迪亞市民眾上網賣手機 面交時被搶

亞凱迪亞市民眾上網賣手機 面交時被搶
法拉盛清潔日 華人家庭熱情參與

法拉盛清潔日 華人家庭熱情參與
西班牙卡車大罷工 超市沒食物可賣、餐廳沒菜可煮

西班牙卡車大罷工 超市沒食物可賣、餐廳沒菜可煮

熱門新聞

當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39
加州退休人士最佳居住縣區排名。（KTLA）

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

2022-03-28 20:05
一招「如來神掌」竟然不簡單？慢鏡頭下似乎藏著超多細節。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節

2022-03-29 22:18
灣區渣男事件讓許多民眾紛紛修改生前信託和遺囑。（upslash圖）

灣區渣男事件發酵 避免簽下「賣身契」找稅法專業律師

2022-03-28 02:20
八方雲集點餐區域。（記者秦祖意╱攝影）

「八方雲集」南加第一家店生意火爆　來美開店水到渠成　

2022-03-28 17:00
安那罕市3月31日下午，一名男子涉嫌綁架從學校步行回家的13歲女孩，左為被害人，右為嫌犯。（監控截圖）

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

2022-04-03 17:26

超人氣

更多 >
民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷
美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標
不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯
放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證
南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯