哈仙達岡男擬開車撞警 被開槍制伏

洛杉磯縣屬地哈仙達岡日前傳出一名嫌犯試圖開車輾過兩名出勤的警員，遭警員開槍射傷。（ABC7截圖）

洛杉磯 縣屬地哈仙達岡（Hacienda Heights）日前傳出一名嫌犯試圖開車輾過兩名出勤的洛杉磯縣警局警察 ，引發警察追捕嫌犯，最後嫌犯並遭警察開槍射傷。

據洛縣 警局稱，警察於4月1日(周五)下午4 時24分左右，收到哈岡「水晶燈大道」（Crystal Lantern Drive）14440街區一棟民宅的報警電話，希望警方處理一名試圖在住家用汽油縱火引起騷亂的男子。然而警方在抵達後，嫌犯企圖用車子撞倒兩名警察，並引發警方追捕嫌犯。

最終，男子停下車跑出車外。警方說，他隨後轉身用一個極可能是螺絲刀的鋒利物體刺向警察，警察用「非致命」的橡皮子彈向他開槍阻止他，但嫌犯沒有投降。就在那時，警察們開槍打這名男子。一個視頻顯示，一輛停在一家人車道上的汽車車窗被槍聲炸飛。

該男子之後被送往醫院，據說情況穩定。

一位當地居民說，她聽到三聲槍響，接著是警車和直升機的聲音。這對一個通常很安靜的社區來說，很不尋常。她補充說。槍擊事件中沒有人受傷。

警方要求凡是任何有此事件信息的人，和洛縣警局凶殺組聯繫，電話 (323) 890-5500。