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塞拉山積雪量僅達平均4% 7年來最低

美聯社／沙加緬度電
加州1日測得的積雪量是七年來最低，僅有2.5吋。（美聯社）
加州1日測得的積雪量是七年來最低，僅有2.5吋。（美聯社）

加州官員1日在太浩湖以南一個測量站例行測量積雪，測得最深的積雪只有2.5吋，只相當於當地平均積雪量的4%。加州水資源局長納梅斯（Karla Nemeth）說：「你不需要更多證明，只要站在這片非常乾燥的土地上，就可以了解加州正在面臨的挑戰。所有加州人都必須盡一己之力幫助解決問題。」

加州水資源局公布的最新數據顯示，加州正在經歷幾十年來最乾燥的初春之一，如果4月和5月沒有大量降雨，加州的乾旱會更形惡化，繼而可能讓當局祭出更嚴格的用水規定，以及出現另一個毀滅性的野火季節。

最新測得的數據顯示，加州山區目前的總積雪量只有歷史平均的38%，是自2015年以來最低，自1988年以來，也只有兩年低於這個數值。

美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）指出，美國西部現在大部分地區，都處於嚴重乾旱到極端乾旱的狀態。加州州長紐森（Gavin Newsom）去年7月要求居民比照2020年用水量節水15%，但至今只節省了6%。

加州三分之一的供水來自流入河川和水庫的融雪，4月1日通常是加州積雪最多的時期，也是用來預測加州接下來在更乾燥的春季和夏季會有多少水可用的基礎。今年究竟有多少融雪會流進水庫，而不是蒸發或被乾燥的土壤吸收，未來幾周是關鍵時刻。

加州最大的水庫Lake Oroville ，在3月17日雨季結束後，加州水資源局...
加州最大的水庫Lake Oroville ，在3月17日雨季結束後，加州水資源局的空拍照片顯示，仍然極度缺水。(加州水資源局)

水資源局指出，現在儲存在塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）積雪中將近11吋的含水量，是近七年來測得的最低數值。2015年冬季結束時，加州山區測得的含水量只有正常時期的5%。

加州這個冬季始於12月的暴風雨，積雪量一度達到歷史平均的160%，但自今年元旦以來，加州幾乎沒有再有明顯的降雨。

官員表示，上周出現的風雨，對加州乾旱幾乎沒有任何幫助，高溫也導致積雪融化和蒸發的速度比正常時期更快。

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