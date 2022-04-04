洛城新語／賠償黑奴後裔 加州沒完沒了

加州 州長紐森任命的非洲裔賠償專案委員會，3月29日以五比四票數些微的差距通過，只有在19世紀結束前(1900年之前)，住在美國的非洲後裔子孫，才有資格領取加州政府發給的補償。民主黨 政府這項作法爭議性極大，賠償不是不可以，但恐怕會演變成沒完沒了的歷史清算和輪迴。今天賠了非洲裔，改天要不要賠償在加州歷史上也遭到迫害的印地安人、西語裔和亞裔？

首先，該專案委員會經過激烈辯論，五票贊成的是只賠償在祖先在1900年之前，住在美國的黑奴或自由黑人 後裔，反對的四票則主張賠償給目前所有住在加州的260萬名非州裔，不論他們自己或其先人何時在美國定居。這表示，有相當多的人本來認為，只要是黑人就該統統賠，但勢必引起更大反彈。

以出生在加州的現任副總總賀錦麗為例，她將無法領到賠償，因為她具有黑人血統的牙買加裔父親，20世紀才移民到美國，與美國黑奴被迫害毫無關連。同樣地，祖先不是黑奴的黑人，又如何說服社會大眾可以索賠？

第二，如何證明自己的祖先在1900年之前住在美國，不能自己說了算吧？總要有相關的歷史文件或血統證明等，而上百萬人如何透過科學證據或祖譜研究專家拿到證明，恐怕是一場艱鉅工程。

再者，假設祖先是純黑奴者可領100%賠償，試問有二分一、四分之一，甚至卅二分之一黑奴血統者，是否也可以領100%賠償？還是按照血統比例發給。如果「身上只要有一滴血的黑人血統」都可獲賠，這真的公平嗎？

第三，未來究竟該怎麼賠，該委員會目前尚無定論，是一次性發給現金？或在一定年限內，給予升學、就業、政府合約、購買房地產的優惠？又或是賠償條款永遠有效，適用未來所有黑人子弟？成了名副其實的「黑命貴」。

第四，如果未來州府正式立法通過這個賠償案，勢必引發法律訴訟戰，從加州法院打到聯邦最高法院，三五年之內甚至更久，法院都不會有定論。但對民主黨而言，本案是政治正確的穩賺不賠好買賣。如果法院勝訴定讞，那自然是民主黨的功勞，如果敗訴，那是保守派的過錯。官司拖得越久，越可以持續炒作。

第五，身為納稅人，我們必須要問，如果某種形式的賠償，能解決目前社會對立問題，讓大多數非洲裔民眾，感覺到沉冤昭雪、心靈得到安慰、獲金錢改善生活、社會地位提高、不再受到歧視，那我們願意付出這筆錢或者某種社會成本，讓所有人皆大歡喜。

但這可能嗎？如果賠償之後，一切與現在沒有太大差別，那這次賠償法案又所為何來？可能若干年後，必須得再賠一次，變成沒完沒了的永遠賠下去？