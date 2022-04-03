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唸謠、兒歌藏童趣 研習課程線上開講

【本報訊】
「唸謠、兒歌中的童趣與幽默」研習課程今晚線上開講。（橙縣華僑文教中心）
「唸謠、兒歌中的童趣與幽默」研習課程今晚線上開講。（橙縣華僑文教中心）

兒童節快到了，請老師們帶著童心，一起來童言童語、返老還童、欣賞唸謠及兒歌中的童趣與幽默。顏綠芬教授2日晚主持一場線上講座「唸謠、兒歌中的童趣與幽默」。

小朋友學習語言，用唸謠、兒歌最能達到事半功倍的成效。近年來，有鑒於本土語言逐漸消失，小朋友跟阿公阿嬤都沒有辦法用母語交談，也喪失了透過本土語言認識周遭環境的機會，所以目前台灣的學校裡都會開設本土語言的課程。除了中文歌謠外，顏教授的也將介紹傳統的台語唸謠和新創的兒歌，從中間可以認識到昆蟲、小動物、小吃、水果，還有語言押韻的樂趣，讓大家可以在教學上運用。 介紹台語歌謠時都會有拼音，老師們如果不會台語，也能朗朗上口哦。

主講人顏綠芬是德國柏林自由大學博士（Ph. D.），主修歷史音樂學、民族音樂學，輔修文化人類學。2020年春從國立臺北藝術大學音樂系/音樂學研究所專任教授退休。她曾擔任該校音樂系主任、教務長、師培中心主任、校務研發中心主任。長年研究當代音樂，曾主編《關渡音樂學刊》、《臺灣音樂百科辭書-當代篇》及數十首臺灣作曲家曲譜出版。

橙縣華僑文教中心2022年文化種子教師團隊，詳洽562-762-6750

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