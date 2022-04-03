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台灣5紀錄片 進軍棕櫚泉AmDocs影展

【洛杉磯訊】
台灣紀錄片前進美國紀錄片與動畫影展。（主辦單位提供）
台灣紀錄片前進美國紀錄片與動畫影展。（主辦單位提供）

第11屆美國紀錄片與動畫影展(AmDocs)將於2022年4月7日至11日於南加州河濱縣棕櫚泉(Palm Springs)Camelot戲院舉行，呈現來自世界各地超過200部紀錄片及動畫片。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院將推出五部影片，並於4月7日開幕之夜舉辦台灣酒會，台灣導演楊偉新及《舞徑》片中兩位專業舞蹈人將出席影展，為台灣與AmDocs首次合作揭開序幕。

本年台灣選映影片包括描述疫情引發全球恐慌的《沒有人該成為孤島》、呈現芭蕾舞在台灣發展狀態的《舞徑》、動畫短片《水中的女孩》、紀錄短片《珊瑚礁魚》及《公路散文》。《舞徑》導演及片中兩位舞者梁世懷、郭蓉安將現身4月7日的台灣酒會，現場將進行音樂表演，並供應台灣風味飲食，歡迎各界踴躍參與。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長表示：「很高興首度與AmDocs合作，期待透過本次參展，讓台灣影視作品在國際間嶄露頭角。」

美國紀錄片與動畫影展 (AmDocs)創立於2011年，每年於加州棕櫚泉舉辦，以支持獨立電影族群為主要觀眾，被 MovieMaker 雜誌評為全球五個最酷的紀錄片影展之一。AmDocs總監Teddy Grouya表示：「AmDocs很高興本次與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院合作；隨著近年紀錄片與動畫片逐漸風行，我們認為是時候讓觀眾重返安全的社交空間，以觀賞各類型的動人影片。很榮幸為影展帶來優秀的台灣紀錄片、動畫片及影人，建立與亞洲夥伴的友誼，以拓展影展對來自世界影人的呈現機會。」更多放映及購票資訊，請詳https://www.amdocfilmfest.com/ticketinfo。

影展 洛杉磯 加州

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