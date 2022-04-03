拉古納山莊華聯 170人春遊蓋蒂中心

拉古納山莊華人聯誼會春遊蓋蒂中心大合照。（拉古納山莊華人聯誼會提供）

3月30日拉古納山莊華人 聯誼會舉辦蓋蒂藝術博物館 春遊，三部大巴士載了170位會員浩浩蕩蕩出發，疫情 以來還是首次出現在退休社區裡。

拉古納山莊華人聯誼會自今年初改組，新會長楊平飛，副會長廖林權及樊惠萍，他們帶領著義工，在出發前就做了完善的準備工作。由吳淑蓉、楊在安及左秋蓮分別在定點收取報名單及費用，同時又指派楊平飛、廖林權、樊惠萍、謝萌、劉瑪玲、楊達冠、李桂雲、黃家瑞、秦光信擔任三輛車的團長及服務人員，參加旅遊的會員組成15個小組，由組長收集各組員的電話，負責聯絡並互通訊息，隨時提醒注意事項，以便這些老人都得到妥善照顧。

參加春遊的很多人是疫情過後第一次出遊，一路上歡歌笑語不斷，到達目的地後，大家魚貫登上小電車上山，井然有序，蓋帝博物館的管理人員也為這批老人開了特別通道，優先進場，大家三五成群的欣賞名畫，觀賞獨特的建築物，或倘佯在花園中，在水池旁、花叢前拍照，或登高望遠，俯視美景，令人心曠神怡 !

這次春遊是拉古納山莊華人聯誼會規模最大的一日遊活動，由於成員中不乏高齡老人，主辦單位的義工們煞費苦心，有人耳環掉了，大家通力找回；有人暈車了，義工像照顧家人，服務的精神令同行者讚不絕口 。