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「體操公主」泳裝派對 滿足所有人審美

記者張宏／洛杉磯報導
女演員Cassie Scerbo和Karla Watkins日前合作推出環保且可持續的泳裝MELLO BELLO。（記者張宏／攝影）
女演員Cassie Scerbo和Karla Watkins日前合作推出環保且可持續的泳裝MELLO BELLO。（記者張宏／攝影）

不是你想像的泳裝派對！洛杉磯前一陣子熱浪滾滾，氣候炎熱，有人選擇泳裝發布和泳裝派對。女演員Cassie Scerbo與Karla Watkins日前合作，推出了她們新的環保且可持續的泳裝MELLO BELLO，部分銷售額將捐贈給保護海洋組織Oceana。

影音來源：記者張宏

女演員Cassie Scerbo（左）與Karla Watkins，日前合作推出...
女演員Cassie Scerbo（左）與Karla Watkins，日前合作推出了環保且可持續的泳裝MELLO BELLO。（記者張宏／攝影）

Cassie Scerbo是美國女演員，她在2013年因出演電視劇「體操公主」飾演Lauren Tanner而廣為人知。她隨後又出演熱門電影Sharknado系列，她同時也是一名慈善家。

Karla Watkins在2020年出演「Welcome to Paradise」和「Money Plane」等作品。兩人與致力於讓世界變得更好的Badass Do-Gooders組織等合作，日前在比佛利山的POPL莊園舉辦了她們的第一場時裝秀。

泳裝突破性別、體型和尺碼的障礙。（記者張宏／攝影）
泳裝突破性別、體型和尺碼的障礙。（記者張宏／攝影）

她們的泳裝突破性別、體型和尺碼的障礙，所以現場的泳裝模特和人們傳統觀念裡的泳裝模特完全不同。模特來自不同的族裔，包括非裔、白人、西裔和亞裔等，體型也是燕瘦環肥，高矮胖瘦都有，性別也不只是女性。展現了品牌的包容性。

Cassie Scerbo表示，這是能滿足所有人審美的泳裝派對，讓不同身材性別的人都能自信展示身材。

現場來賓也有不少華人。李女士表示，疫情之後很久沒參加派對，在這樣的天氣來參加這樣清涼的活動，感覺很有意思。現場洋溢著快樂的氛圍，每個人都很自信。

來賓覆蓋不同族群。（記者張宏／攝影）
來賓覆蓋不同族群。（記者張宏／攝影）
泳衣可滿足不同身材的人。（記者張宏／攝影）
泳衣可滿足不同身材的人。（記者張宏／攝影）

比佛利山 亞裔 疫情

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