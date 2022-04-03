我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

各地新冠確診激增 洛縣疫情緩升

編譯組／綜合報導

隨著高傳染性的BA.2 Omicron新冠肺炎變種病毒，在英國大幅激增，以及紐約和麻州等地明顯傳播，洛縣近期疫情似乎也有少許上升趨勢。

部分專家認為，加州冬季Omicron病例激增，給南加州與中央山谷許多醫院帶來壓力，但此情況卻正好有助於對這波疫情提供一些保護。洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）指出，未來幾周最佳防禦方式，是接種疫苗加強劑，並在室內場所戴口罩。

美國疾病控制與預防中心（CDC）近期每日報告約2萬6000新病例，這是自去年7月以來新低，但仍高於6月每日的1萬2000。

事實上BA.2已在歐洲和亞洲其他國家引發新一波感染。香港的嚴峻疫情，也導致棺材短缺。

BA.2變種病毒，普遍被認為比去年冬季在加州傳播的Omicron病毒傳染性高30%至60%。

費若認為，該新型變種病毒，預估是全美主要病毒株。「有鑑於此，我們需採取措施阻止傳播。令人鼓舞的是，根據世界衛生組織，在疫苗接種率高的國家，近期病例增加，尚未轉化爲高住院率或死亡率。」

但費若警告，洛縣仍需更多人接種疫苗加強劑。目前該縣170萬五歲及以上者並未接種疫苗，280萬12歲及以上者，並未接種第一劑加強劑。

根據該縣統計，洛縣平均每天約725起新病例，每10萬居民每周新增50例，屬於中級和大量傳播等級之間。上一次病例數保持在此水平是在去年夏天。

住院人數也降至疫情的最低水平之一。31日全縣有287人住院，1月分Omicron激增的高峰期，住院人數達4814人。

然而，洛縣病例在一周前，停止持續下降。該縣近期每10萬居民，每周約50起病例，高於前一周的44例。在此之前一周約60例，更前一周77例。

橙縣染疫率也下降，在31日結束的一周內，每10萬居民約26人染疫，前一周比例為47，再前一周為52。

紐約市病例數為104，前一周為83，但住院人數仍持續下降。

拉荷雅（La Jolla）斯克里普斯醫學研究院（Scripps Research Translational Institute）院長托波爾（Eric Topol）表示，美國紐約州與麻州，BA.2占新染疫病例的80%以上。

他在推文中表示，現在要分析BA.2這波疫情究竟會多嚴重還為時過早，但可能比第一波Omicron疫情小得多。

儘管Delta病毒感染不一定對Omicron提供太多保護，但Omicron BA.1則可能對BA.2提供額外短期保護。

過去一個半月，洛縣放寬戶外口罩令，取消室內強制口罩令，並取消要求顧客在室內酒吧、酒廠、夜總會等疫苗接種證明要求。

此外，洛市議會日前投票制定一套更廣泛的疫苗驗證規定，適用於室內餐廳、健身房、電影院和其他地區。

有鑒於各項防疫措施放寬，官員密切監測疫情，包括檢測廢水中的病毒與急診就診人數是否增加等。費若說，至今尚未有明確跡象表明污水中的病毒增加。截至上月27日，洛縣僅3%急診與新冠肺炎相關。

疫情 洛縣 Omicron

上一則

疫後新車供不應求 漲5千到1萬元 多比價不吃虧

下一則

賈斯康綁住檢察官 罪犯樂逍遙

延伸閱讀

延長大眾運輸口罩令？聯邦壓力大

延長大眾運輸口罩令？聯邦壓力大
霍楚：紐約州府疫苗站 即起可打第2劑補強針

霍楚：紐約州府疫苗站 即起可打第2劑補強針
港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成
染疫住院每日1.6萬人創新低 死亡每日降至704人 半年來最低

染疫住院每日1.6萬人創新低 死亡每日降至704人 半年來最低
BA.2致疫情反彈 亞當斯：5歲以下續戴口罩

BA.2致疫情反彈 亞當斯：5歲以下續戴口罩
2個月沒降雨 加州山區積雪量僅平均38% 7年來最低

2個月沒降雨 加州山區積雪量僅平均38% 7年來最低

熱門新聞

當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39
加州退休人士最佳居住縣區排名。（KTLA）

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

2022-03-28 20:05
一招「如來神掌」竟然不簡單？慢鏡頭下似乎藏著超多細節。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節

2022-03-29 22:18
灣區渣男事件讓許多民眾紛紛修改生前信託和遺囑。（upslash圖）

灣區渣男事件發酵 避免簽下「賣身契」找稅法專業律師

2022-03-28 02:20
八方雲集點餐區域。（記者秦祖意╱攝影）

「八方雲集」南加第一家店生意火爆　來美開店水到渠成　

2022-03-28 17:00
一輛汽車失控撞進聖蓋博市的「越南餐室」。（SGPD臉書）

老婦油門當剎車 開車衝破餐廳 無辜餐廳3年被撞2次

2022-04-01 02:20

超人氣

更多 >
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化