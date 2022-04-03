各地新冠確診激增 洛縣疫情緩升

隨著高傳染性的BA.2 Omicron 新冠肺炎變種病毒，在英國大幅激增，以及紐約和麻州等地明顯傳播，洛縣 近期疫情 似乎也有少許上升趨勢。

部分專家認為，加州冬季Omicron病例激增，給南加州與中央山谷許多醫院帶來壓力，但此情況卻正好有助於對這波疫情提供一些保護。洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）指出，未來幾周最佳防禦方式，是接種疫苗加強劑，並在室內場所戴口罩。

美國疾病控制與預防中心（CDC）近期每日報告約2萬6000新病例，這是自去年7月以來新低，但仍高於6月每日的1萬2000。

事實上BA.2已在歐洲和亞洲其他國家引發新一波感染。香港的嚴峻疫情，也導致棺材短缺。

BA.2變種病毒，普遍被認為比去年冬季在加州傳播的Omicron病毒傳染性高30%至60%。

費若認為，該新型變種病毒，預估是全美主要病毒株。「有鑑於此，我們需採取措施阻止傳播。令人鼓舞的是，根據世界衛生組織，在疫苗接種率高的國家，近期病例增加，尚未轉化爲高住院率或死亡率。」

但費若警告，洛縣仍需更多人接種疫苗加強劑。目前該縣170萬五歲及以上者並未接種疫苗，280萬12歲及以上者，並未接種第一劑加強劑。

根據該縣統計，洛縣平均每天約725起新病例，每10萬居民每周新增50例，屬於中級和大量傳播等級之間。上一次病例數保持在此水平是在去年夏天。

住院人數也降至疫情的最低水平之一。31日全縣有287人住院，1月分Omicron激增的高峰期，住院人數達4814人。

然而，洛縣病例在一周前，停止持續下降。該縣近期每10萬居民，每周約50起病例，高於前一周的44例。在此之前一周約60例，更前一周77例。

橙縣染疫率也下降，在31日結束的一周內，每10萬居民約26人染疫，前一周比例為47，再前一周為52。

紐約市病例數為104，前一周為83，但住院人數仍持續下降。

拉荷雅（La Jolla）斯克里普斯醫學研究院（Scripps Research Translational Institute）院長托波爾（Eric Topol）表示，美國紐約州與麻州，BA.2占新染疫病例的80%以上。

他在推文中表示，現在要分析BA.2這波疫情究竟會多嚴重還為時過早，但可能比第一波Omicron疫情小得多。

儘管Delta病毒感染不一定對Omicron提供太多保護，但Omicron BA.1則可能對BA.2提供額外短期保護。

過去一個半月，洛縣放寬戶外口罩令，取消室內強制口罩令，並取消要求顧客在室內酒吧、酒廠、夜總會等疫苗接種證明要求。

此外，洛市議會日前投票制定一套更廣泛的疫苗驗證規定，適用於室內餐廳、健身房、電影院和其他地區。

有鑒於各項防疫措施放寬，官員密切監測疫情，包括檢測廢水中的病毒與急診就診人數是否增加等。費若說，至今尚未有明確跡象表明污水中的病毒增加。截至上月27日，洛縣僅3%急診與新冠肺炎相關。