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新移民憂被逮 不敢申請聯邦補助

編譯組／綜合報導
美國移民不敢申請聯邦補助，擔心申請就會被逮。（報系檔案照片）
美國移民不敢申請聯邦補助，擔心申請就會被逮。（報系檔案照片）

美國自1999年開始限制移民申請社福津貼，原因是擔心這些津貼將成為長期的公共負擔（public charge）。前總統川普在任時，一度還想將公共負擔擴張至白卡（Medicaid），但在拜登就任後許多限制已被取消。但是錯誤資訊導致移民社群的恐懼仍在，導致很多美國新移民現在還是不敢申請聯邦補助，擔心申請就會被逮，失去移民資格。

其中包括德州北部的María Klein與Carolina Paz。María Klein在2019年開始申請移民資格，19歲的Carolina Paz則是去年才申請庇護，但她們的共通點是，完全不敢申請補助，Medicaid、CHIP、SNAP，以及育兒津貼、住房補助，雖然這讓她們的生活很困難，但是為了避免惹上麻煩，所以完全放棄。

倡議組織No Kid Hungry最近的調查發現，41%的新移民因為假資訊的誤導，因此不敢申請任何補助，但事實上拜登政府已經放寬許多限制，只要問一問移民扶助機構就能知道真相。Catholic Charities in Dallas的律師Carolina Rivera也說，許多人在上門之前，完全不敢申請補助，但是現在的規定已經不同了。

移民 拜登 公共負擔

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