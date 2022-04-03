記者報導真相 頻受危害須保護

加州俄羅斯新聞網總編輯Rusian Gurzhiy。（EMS提供）

少數族裔媒體服務組織（EMS）1日舉行線上會議，主題是「成為目標的新聞記者-資訊的戰爭」。邀請記者保護組織、媒體從業人員、資深記者座談當今世界各地存在的迫害記者案件，商討在重視新聞及資訊自由前提下，保護新聞記者的人身安全以及全球趨勢。

保護記者委員會項目主管拉塞納（Carlos Martinez De la Serna）表示，由於地區衝突、疫情加劇及國內政治等原因，一些地方存在扼殺媒體聲音。在美國也存在記者遭襲擊事件，東歐也有類似情況發生。尤其是調查政治腐敗犯罪，記者是最易遭受迫害的。在中國、美洲等地正在發生這些事件，而很多迫害記者案件都沒有得到認真處理。他認為，對於新聞記者最重要的是要增加公眾的信任，提供價值真實的資訊。

美洲新聞協會執行主任Ricardo Trotti指出，針對記者的仇恨犯罪日漸增多，自年初以來，美洲地區有十餘位記者被殺，多數在墨西哥，很多是有組織犯罪，政府、警察也在其中。大部分謀殺與記者調查當局腐敗有關。在墨西哥、委內瑞拉對新聞媒體有汙名化。所謂新聞自由在一些拉美國家與政治息息相關，導致媒體記者在揭露真相時面臨困難重重，新聞自由被壓制，新聞記者面臨生命危險。新聞媒體從業人員薪水低是面臨的另一個主要問題。

subchina.com網站總編輯Jeremy Goldkorn。（EMS提供）

加州俄羅斯 新聞網總編輯Rusian Gurzhiy表示，他曾赴東烏克蘭 採訪，體驗過那裡發生的戰爭。作為加州俄羅斯媒體從業者，對俄羅斯、烏克蘭、美國的一些腐敗事件做過調查。加州俄裔群體與烏克蘭都有緊密關係。在烏克蘭採訪時，險些遭遇劫持和人身傷害。因為當地一些人威脅說，再到當地採訪就要被殺掉。對於報導的事情，毫不在意，也沒有人相信。

subchina.com網站總編輯Jeremy Goldkorn說，他在中國居住20年，在當地採訪很多事件。在中國迫害記者事件依然存在，所以很難做與中國有關所謂負面報導。自上世紀80年代，中國政府對媒體環境一直是壓制的。對於外國記者也是一樣。華盛頓郵報、紐約時報，不允許報導一些負面事件，對於新冠疫情的報導也受到壓制，在中國如實報導很難，也會遭到報復。實際上在美國，若總是報導中國負面消息，也會遭到網上攻擊，或者被說成是反對亞裔。

參與者們最後表示，在當今資訊發達社會，記者在批評報導時，要能夠解決問題，這是公眾需要的，必須杜絕假新聞，才能贏得公眾信賴，也才能更好保護自己。媒體代表自由，尋求光明真理，要成為政府的平台，加強社會宣導，要讓社區民眾理解媒體。要通過立法，讓保護媒體記者法律化。