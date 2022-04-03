河濱縣學區前官員 涉貪被判2年

河濱縣科洛那－諾可學區前總監助理羅茲涉貪汙公款獲刑二年。（學區資料圖）

河濱縣科洛那-諾可學區 前總監助理涉嫌貪汙公款超過100萬元，1日被判在加州監獄服刑二年。

被告羅茲（Ted Eugene Rozzi）7月30日在認罪協議中，承認兩項貪汙公款指控，兩項罪名包括公職人員挪用公款及公共基金，獲牢刑兩年。

被告62歲，是雷德蘭市（Redlands）居民，任期間負責學區建設項目。他對兩項重罪指控供認不諱。被告一共被控31項重罪，包括洗錢、在工程項目中牟利等。

在法官正式宣判前，被告從衣服口袋中拿出一張支票 ，金額是51萬9298.13元，希望用於對學區賠償。他將支票交給辯護律師，辯護律師將支票交給地檢署檢察官 ，然後由檢察官將支票交給學區代表。

地檢署檢察官穆瑞表示，被告羅茲仍拖欠學區超過十萬元。學區發言人說，先前羅茲向學區賠償了50萬3264元。據稱，被告最終將全部賠償金額117萬6956.50元支付到位，同時法官於1日解除了對被告部分資產凍結。辯護律師說，羅茲對自己犯下的罪行感到懊悔。

被告在認罪文件中說，他挪用公款是通過一家承包學區建案公司完成的，他用支票將公共資金從一個建案轉到另一工程，在支票上寫下個人帳戶號碼，然後通過開發公司存入自己帳戶。而被告貪汙案敗露純屬偶然。一名學區財務部員工發現一張支票有問題於是報警。