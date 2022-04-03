我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

河濱縣學區前官員 涉貪被判2年

【河濱訊】
河濱縣科洛那－諾可學區前總監助理羅茲涉貪汙公款獲刑二年。（學區資料圖）
河濱縣科洛那－諾可學區前總監助理羅茲涉貪汙公款獲刑二年。（學區資料圖）

河濱縣科洛那-諾可學區前總監助理涉嫌貪汙公款超過100萬元，1日被判在加州監獄服刑二年。

被告羅茲（Ted Eugene Rozzi）7月30日在認罪協議中，承認兩項貪汙公款指控，兩項罪名包括公職人員挪用公款及公共基金，獲牢刑兩年。

被告62歲，是雷德蘭市（Redlands）居民，任期間負責學區建設項目。他對兩項重罪指控供認不諱。被告一共被控31項重罪，包括洗錢、在工程項目中牟利等。

在法官正式宣判前，被告從衣服口袋中拿出一張支票，金額是51萬9298.13元，希望用於對學區賠償。他將支票交給辯護律師，辯護律師將支票交給地檢署檢察官，然後由檢察官將支票交給學區代表。

地檢署檢察官穆瑞表示，被告羅茲仍拖欠學區超過十萬元。學區發言人說，先前羅茲向學區賠償了50萬3264元。據稱，被告最終將全部賠償金額117萬6956.50元支付到位，同時法官於1日解除了對被告部分資產凍結。辯護律師說，羅茲對自己犯下的罪行感到懊悔。

被告在認罪文件中說，他挪用公款是通過一家承包學區建案公司完成的，他用支票將公共資金從一個建案轉到另一工程，在支票上寫下個人帳戶號碼，然後通過開發公司存入自己帳戶。而被告貪汙案敗露純屬偶然。一名學區財務部員工發現一張支票有問題於是報警。

學區 支票 檢察官

上一則

拉古納山莊華聯 170人春遊蓋蒂中心

下一則

記者報導真相 頻受危害須保護

延伸閱讀

河濱縣致命車禍 一車失控越中線逆行對撞

河濱縣致命車禍 一車失控越中線逆行對撞
馬連縣柯曼小學20人染疫 恢復口罩令至4‧15

馬連縣柯曼小學20人染疫 恢復口罩令至4‧15
澤西市學區預算增15% 地稅漲2400元

澤西市學區預算增15% 地稅漲2400元
姑息教師性侵學生 聖荷西學區判賠1億元

姑息教師性侵學生 聖荷西學區判賠1億元
遵守禮節 擬列舊金山學區教委會守則

遵守禮節 擬列舊金山學區教委會守則
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

熱門新聞

當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39
加州退休人士最佳居住縣區排名。（KTLA）

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

2022-03-28 20:05
一招「如來神掌」竟然不簡單？慢鏡頭下似乎藏著超多細節。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節

2022-03-29 22:18
灣區渣男事件讓許多民眾紛紛修改生前信託和遺囑。（upslash圖）

灣區渣男事件發酵 避免簽下「賣身契」找稅法專業律師

2022-03-28 02:20
八方雲集點餐區域。（記者秦祖意╱攝影）

「八方雲集」南加第一家店生意火爆　來美開店水到渠成　

2022-03-28 17:00
一輛汽車失控撞進聖蓋博市的「越南餐室」。（SGPD臉書）

老婦油門當剎車 開車衝破餐廳 無辜餐廳3年被撞2次

2022-04-01 02:20

超人氣

更多 >
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化