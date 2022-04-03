艾爾蒙地買兩汽車旅館 收容逾百遊民

洛杉磯縣政委員蘇麗絲慶祝艾爾蒙地市（El Monte）買下兩家汽車旅館提供當地遊民居住。（蘇麗絲辦公室）

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）1日在艾爾蒙地 市（El Monte）主持慶祝儀式，該市購買了兩家汽車旅館 加入「住家鑰匙」（Homekey） 項目，提供當地遊民或面臨無家可歸風險的人們居住。

兩家汽車旅館共有133張床位。其中，M汽車旅館（M Motel，10024 Valley Blvd, El Monte, CA 91731）有93間客房，實惠旅館（Budget Inn，10038 Valley Blvd, El Monte, CA 91731）有40間客房。 M汽車旅館將在五年內作為無家可歸家庭的臨時住房運營，然後在第六年過渡到永久性支持性住房。Budget旅館將作為緊急庇護所運營，優先考慮過渡年齡的青年。這兩個 房匙項目站點可為133個人提供住房，約占該市無家可歸人口的30%。

蘇麗絲說，作為艾爾蒙地市的居民，她為艾市解決無家可歸問題的領導能力感到自豪。 在大流行開始時，艾市就歡迎「房間鑰匙」（Roomkey）項目，保護最脆弱的居民免受 COVID-19 的侵害。 在此基礎上，城市又通過加州的「住家鑰匙」（Homekey）項目，購買了兩家汽車旅館。她一直倡導為洛縣第一區和縣市政府提供更多資金，加緊幫助無家可歸的鄰居們。

2020年11月，艾爾蒙地市獲得了加州「住家鑰匙」（Homekey）項目第一輪贈款1771萬3213元，購買了該市兩家汽車旅館，經過改造提供無家可歸者暫時棲身，並且成為除洛杉磯市外，在洛杉磯縣是第一個購買汽車旅館加入住家鑰匙項目的地方城市。