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專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

疫後新車供不應求 漲5千到1萬元 多比價不吃虧

記者秦祖意╱艾爾蒙地報導
由於晶片供應不足，目前汽車市場供不應求，汽車價格也創新高。（記者秦祖意╱攝影）
由於晶片供應不足，目前汽車市場供不應求，汽車價格也創新高。（記者秦祖意╱攝影）

在晶片短缺和物價皆漲情況下，新車價格已創下歷史新高，這是疫情影響以及對車輛需求激增所造成的持續性結果。

位於艾爾蒙地市某汽車行的銷售經理Peter受訪時透露，目前買車基本上不可能和疫情前一樣，可以殺價和拿到比市場價更低的價格，MSRP市場價格是現在買車的最低價格。他補充，雖然他所在的車行目前不會加價，但很多其他經銷商還是會選擇往市場價格加上5千到１萬美元不等的價格出售，或是加一些配備，以賺取更高的利潤。而有些大方的經銷商則只會以市場價販售汽車。目前經銷商都不會考慮低於市場價格售賣汽車，因為車市供不應求。

他表示，目前的客人如果選擇熱門的汽車款式、顔色、配置，基本上都不太容易短時間內領到車。不僅如此，客人還需要事先訂購並繳交汽車訂金，並等候幾天或幾個月，甚至兩年時間才能領到車。Peter所在的車行目前暫不接受先訂購、再繳交訂金的購買方式。

Peter說，現在世界汽車市場都在缺貨，每個品牌扭轉缺貨狀況的時間點可能不一樣。但他預估整體汽車市場有可能會在年底開始好轉。而汽車市場價格波動是否會恢復到疫情前，還言之過早。

他認為，造成汽車短缺的主要原因是晶片供不應求，因為一輛車裏有多個電腦，都需要晶片來運作。晶片不足，有些品牌就會選擇減少配置，以節省晶片，製造更多汽車來滿足市場。有些品牌則不願意減少配置，所以導致該品牌的汽車貨源比較少。第二個原因是疫情。比如日本因為疫情較嚴重，很多日本車廠關了近兩個月，這也就導致出車的進度跟不上。他覺得物流對汽車價格的影響不大。

他建議，目前若想避免買到高於市場價格的汽車，最好的方式是比較經銷商之間的價格。經銷商加價的情況現在非常普遍，因為在成本沒什麽變動的情況下，加價就能相對讓他們賺取更多利潤。他說汽車市場現在和房市一樣，因為需求大，所以會需要客人支付市場價格，這就是目前的市場。有些車商加價高得非常離譜，如果沒有一定理由要買那輛車，就去詢問別家。

他建議現在想買車的客人，第一先做好功課，知道自己需要什麽再去諮詢車商。第二要有心理準備，因為利息和能源都在漲，所以汽車價格會比以前貴。他還建議想買車的人士要趁早，因為預估之後汽車價格還會繼續上漲。

對於現階段買車還是租車比較划算，Peter認為，還是買車比較划得來，因為現在租車價格上漲的百分比，整體來說比買車價格來得高。

另一名汽車銷售Harry也同意晶片短缺是汽車價格上漲的最大原因。而且市場對汽車的需求量還非常大，常有好幾個人搶一輛車的現象，自然就是出價最高者得到。他也說，避免買到比市場價格更高的汽車也看運氣，以及那天的車輛供應是否比往常數量更多。車行普遍會看那幾天的車是多是少，要是多一些的話就有可能會按市場價來賣，但是車子型號或款式數量少的話，很多經銷商就會選擇加價售賣。但他也補充，在疫情期間，大部分車行都有過高於市場價格販售汽車的經驗。

對於貨源短缺的問題，他說目前一些冷門的車種仍有庫存，但一些比較熱門的車型基本上一車難求。他還補充，其實有很多車廠的產品都已基本完工，只是部分裝置沒有芯片，所以不能出廠。必須等到有芯片安裝，這些車子才能送交到經銷商。

在比較租車和買車的性價比時，他說視情況而定，但他覺得租車的性價比會較高。他預估之後的汽車價格會比目前租車價格低，而租車的話可以在三年內就把車退回去。

南加州汽車市場貨源不足，供不應求。（記者秦祖意╱攝影）
南加州汽車市場貨源不足，供不應求。（記者秦祖意╱攝影）

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