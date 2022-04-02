5年30億 洛市將增1.6萬遊民床位

洛杉磯市1日宣布將在未來五年内耗費30億元為當地遊民提供至少1萬6000張床位或住房，每個床位耗資超過18萬元。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 市1日宣布以和解方式解決洛杉磯遊民 訴訟案。洛市將在未來五年花費30億元，為當地遊民提供至少1萬6000張床位或住房，容納目前遍佈洛杉磯市15個轄區約60%遊民，平均每個床位耗資18萬元。

洛杉磯人權聯盟訴訟案的被告包括洛杉磯市和洛杉磯縣，但洛杉磯縣1日沒有與原告達成和解。但洛杉磯市府表示，洛縣 將負責向患有嚴重精神疾病、慢性疾病以及吸毒的遊民提供服務和住房。

洛杉磯地區到底需要多少遊民床位和住房，目前尚無法確定，洛杉磯市府下一步就是調查實際情況。根據最新統計，洛杉磯縣在2020年新冠疫情大流行期間，無家可歸人口為6萬6433人左右，比2019年增加將近13.%；洛杉磯市2020年無家可歸人口為3萬6165左右，比2019年增長14%。

洛市相關部門初步估計，當地未來五年至少要增加1萬4000至1萬6000個床位給遊民，耗資24億至30億元。換言之，每個床位耗資18萬7500元左右。

洛杉磯縣1日沒有回應民權組織的投訴。洛縣今年3月初在雙方的和解談判中曾發表聲明，承諾在本財政年度增加解決遊民問題的投資，大約10億元左右。洛縣政府認爲，解決遊民問題應該著眼長期，提供幫助遊民改變生活可持續解決方案。

洛縣表示，自2017年H措施通過以來，全縣已為7.8萬人提供了永久性住房，為10萬4000人提供臨時住房。不幸的是，洛杉磯縣仍在2020年3月被洛杉磯人權聯盟告上了法庭。