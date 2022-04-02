僑聯總會表揚傑出青年 南加3才俊獲獎

2022年海外優秀青年表彰典禮，駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境（左三）為吳建宏博士（左四）頒發獎狀。（文光華提供）

中華民國僑聯總會2022年海外優秀青年表彰典禮日前在華埠舉行，南加州 地區三位青年才俊吳建宏、羅怡凱和束柏廷獲頒榮譽獎章和獎狀，成為地方華人青年的楷模。

僑聯總會美西南辦事處主任文光華介紹，為慶祝中華民國111年青年節，甄選全球海外十大傑出青年，美西南辦事處向僑聯總會文教基金會推薦了南加州地區三位青年學者參與，並且榮登年度海外十大傑出青年榮譽榜。得獎人受到了僑聯總會理事長鄭致毅發函祝賀。

美西南地區優秀青年頒獎典禮由僑聯總會美西南辦事處、羅省中華會館聯合舉辦，邀請駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境，為三位得獎人頒發獎章、獎狀及證書，得獎人家屬、僑界領袖、南加地區青年代表等到場觀禮，見證榮耀時刻。

三位得獎人皆事業有成、奉獻卓越、服務社區，以及研究成果受到政府肯定，因而膺選年度傑出青年，為華人青年樹立了榜樣。

37歲的吳建宏博士（Dr. James Wu），洛杉磯加大（UCLA）外科教授兼副主任醫生，擁有康奈爾大學（Cornell University）醫學 博士學位。自2017年以來，多次榮獲醫學傑出人文教學獎、外科部資深住院教學獎、金色手術名譽獎等，在學術期刊發表醫學論文多篇。他在公餘時間熱心僑社公益，傳授醫學保健知識，疫情期間協助僑界規劃防疫物資，促進族裔交流，提升華人地位等。

39歲的羅怡凱博士（Dr. Yi Kai Lo），擁有UCLA生物工程博士學位，現為Aneuvo醫療器材及醫療法公司創辦人兼首席執行長。他將先進技術商業化，幫助無法透過傳統藥物及手術得到有效治療的患者們；他帶領團隊研發的產品獲得聯邦食藥局（FDA）認證，幫助脊髓骨損傷之患者，並在恢復運動功能方面證明了安全性和有效性，造福病患。他還獲得美國國家科學基金會企業創新基金150萬元，以及發表50多篇學術論文。

2022海外優秀青年表彰典禮，駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境（左四）為羅怡凱博士（左五）頒發獎狀。（文光華提供）

37歲的束柏廷（Henry Shu）擁有康奈爾大學電腦科學碩士，目前是加州理工學院（Caltech）博士生。他曾經執行美國太空總署JPL噴氣推進實驗室專案研發任務，自創快速人工智能 公司Speedy AI，研發人工智能產品，用於老人跌倒偵測、入侵者偵測和入體跟蹤控制多種系統等，登記申請發明專利，以及多次出席全國性AI人工智能研討會發表專題演講。