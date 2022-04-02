教師Michael Danielson 遞補亞市第5區市議員

亞凱迪亞（Arcadia）29日的特別市議會會議上，全票通過任命有多年教師經驗的Michael Danielson（右三）擔任第五選區市議員。（鄭博仁提供）

亞凱迪亞 （Arcadia）３月29日的特別市議會會議上，因為第五選區市議員Roger Chandler突然離世導致的職位空缺，終於找到四名現任市議員都滿意的人選，就是有多年教師經驗的Michael Danielson，他的任期到今年11月。

亞市華裔市長戴守真表示，他代表亞市祝賀Danielson被任命為第五選區市議員，第五選區和整個亞市的居民都將從Danielson卓越的領導能力、同情心和對城市的奉獻精神中受益。他和其他幾名市議員期待與他一起在市議會工作。

Danielson表示，他非常榮幸被任命為市議員，亞市是一個很好的城市，他一生的工作都在致力於公共服務，期待以新方式提升社區。

從去年11月第五區議員Roger Chandler 去世後，市議會在任命和特別選舉的工作流程中一直以2：2陷入僵局。近期，為了打破僵局，副市長鄭博仁（Paul Cheng）聯繫了Michael Danielson，詢問他是否有興趣在市議會任職以幫助城市度過難關。市議會在29日特別會議上以4：0投票結果通過動議，任命Danielson填補第五區已故議員Roger Chandler的議員席位，任期至2022年11月的正式議會選舉。目前Danielson表示，並無意任期後再選。

鄭博仁表示，Michael Danielson是一個很好的人，在Michael還做教師時，他就認識他。他在學區服務了33年，亞市第五選區需要這樣一個對社區服務充滿熱忱的人，他相信Michael會成為很好的市議員。

Danielson 是一名退休 的音樂教師，人稱Mr. D.， 他在First Ave 中學工作33年。他畢業於密西根大學和南加州大學，擁有多個音樂表演和音樂教育 學位。他和其妻住在亞市多年，兩個孩子也畢業於亞凱迪亞高中。

Danielson曾榮獲過AUSD的年度教師，洛杉磯縣的年度教師，2010年國家教育基金會的獲獎者，曾擔任AUSD的教師工會主席，也是亞市扶輪社成員。他在AUSD深受老師，家長和學生的尊敬和愛戴。退休後，他一直在尋找機會以不同的方式為社區服務，並為亞市的福祉效勞。