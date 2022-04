洛縣男子中央監獄 存廢爭議再起

洛杉磯縣男子中央監獄位於洛市中心,離華埠不遠。(谷歌街景圖)

洛杉磯縣政委會2020年時曾決議,要讓洛縣 男子中央監獄 (Men's Central Jail)除役關閉。2021年3月,縣府決定採取措施實踐除役目標,減少囚犯人數並提高社區心理輔導、戒癮經費。2022年3月,兩年過去了,「高齡」59歲的洛縣男子中央監獄仍然熙來攘往,「居民」高達4000人。

洛縣動作遲緩,讓支持廢除男子中央監獄的倡議者決定再上街頭,約百人本周前往縣委會門外抗議,他們身穿「Freedom should be free」與「care not cages」的T恤,要求2023年3月前兌現承諾,關閉男子中央監獄。人權律師Barry Litt強調,縣政委員展現的只是政治姿態,而不是實際行動,說得好聽但是根本沒動。

縣政委員蘇麗絲(Hilda Solis)發表聲明,強調男子中央監獄確實是首要任務,但是需要時間,前提是洛縣必須完善「Care First, Jails Last」體系,才能避免衍生更多社會問題,另一名縣委米切爾(Holly Mitchell)也同意此一說法。不過,洛縣警長維拉紐瓦(Alex Villanueva)向來反對關閉男子中央監獄,因為替代方案已然在2019年胎死腹中,貿然關閉只會讓警察抓了人卻沒處可關。

但是洛杉磯加大 的法學教授Sharon Dolovich卻提出證據,反駁維拉紐瓦,她說洛杉磯加大的「COVID Behind Bars Data Project」證明,只要警察不亂逮捕輕罪者,監禁的刑期縮短,「就像新冠期間的疏散措施一樣」,全美的監獄人口都可以減少四分之一,「正如新冠期間所顯示的」。