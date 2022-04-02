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洛縣男子中央監獄 存廢爭議再起

編譯組／綜合報導
洛杉磯縣男子中央監獄位於洛市中心，離華埠不遠。(谷歌街景圖)
洛杉磯縣男子中央監獄位於洛市中心，離華埠不遠。(谷歌街景圖)

洛杉磯縣政委會2020年時曾決議，要讓洛縣男子中央監獄（Men's Central Jail）除役關閉。2021年3月，縣府決定採取措施實踐除役目標，減少囚犯人數並提高社區心理輔導、戒癮經費。2022年3月，兩年過去了，「高齡」59歲的洛縣男子中央監獄仍然熙來攘往，「居民」高達4000人。

洛縣動作遲緩，讓支持廢除男子中央監獄的倡議者決定再上街頭，約百人本周前往縣委會門外抗議，他們身穿「Freedom should be free」與「care not cages」的T恤，要求2023年3月前兌現承諾，關閉男子中央監獄。人權律師Barry Litt強調，縣政委員展現的只是政治姿態，而不是實際行動，說得好聽但是根本沒動。

縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）發表聲明，強調男子中央監獄確實是首要任務，但是需要時間，前提是洛縣必須完善「Care First, Jails Last」體系，才能避免衍生更多社會問題，另一名縣委米切爾（Holly Mitchell）也同意此一說法。不過，洛縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）向來反對關閉男子中央監獄，因為替代方案已然在2019年胎死腹中，貿然關閉只會讓警察抓了人卻沒處可關。

但是洛杉磯加大的法學教授Sharon Dolovich卻提出證據，反駁維拉紐瓦，她說洛杉磯加大的「COVID Behind Bars Data Project」證明，只要警察不亂逮捕輕罪者，監禁的刑期縮短，「就像新冠期間的疏散措施一樣」，全美的監獄人口都可以減少四分之一，「正如新冠期間所顯示的」。

洛杉磯縣男子中央監獄內部一景。（洛杉磯縣警局）
洛杉磯縣男子中央監獄內部一景。（洛杉磯縣警局）

監獄 洛縣 洛杉磯加大

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