南加撥22億補助款 助20萬租戶付房租

加州 租房禁驅令已經幫助了洛杉磯 縣、橙縣、河濱縣和聖伯納汀諾縣近20萬租戶。這項租戶援助計劃申請截止日期是本周四（3月31日）。加州和各地區租金 減免計劃，已批准為近20萬南加州租戶提供22億元租金補助。

過去一年，洛杉磯縣已撥款超過16億元給居住洛杉磯縣的租戶和房東。另外3.09億元和2.47億元則分配給橙縣居民和內陸帝國（Inland Empire）的居民。

加州住房和社區發展主任 Gustavo Velasquez 3月25日在給立法會的一封信中說：「這些努力在我們州的歷史上是史無前例的，加州計劃在全國範圍內以最快的速度和規模分發援助。」

加州官員也表示將利用該州收入來彌補聯邦資金的任何短缺。一名加州住房局發言人說，這應該可以保證該州幾乎所有符合條件的租戶都能得到租金援助。

此外，最新立法也將保護租戶援助計劃的申請人，援助計劃的保護延長至6月30日。

然而，Velasquez 認為三個月的延期還不夠長。 Velasquez 在致立法會的信中要求將驅逐禁區令延長至7月，而不是6月，以便給住房部門足夠的時間來處理所有申請。然而，該法案作者的發言人表示，根據憲法規定，改變該法案時間已經到期。

加州從2020至2021年期間已通過兩項的聯邦救助法案獲得了約54億元，用於支付租戶在疫情期間因為疫情影響而拖欠的租金。