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南加4個城市挑戰SB 9加建法 盼頒布執行禁令

本報記者╱洛杉磯報導
SB9法案允許業主在單戶住宅地塊上建造複式住宅（duplex），也允許將地塊一分為二，意味著一戶最多可變四戶，且地方政府難有權限阻止，目前遭到南加四個城市挑戰。（本報記者╱攝影）
SB9法案允許業主在單戶住宅地塊上建造複式住宅（duplex），也允許將地塊一分為二，意味著一戶最多可變四戶，且地方政府難有權限阻止，目前遭到南加四個城市挑戰。（本報記者╱攝影）

以麗浪多灘市（Redondo Beach）為首的四個南加城市，已向加州通過的加建法案SB 9 提出法律挑戰。該法案允許業主在單戶住宅地塊上建造複式住宅（duplex），也允許將地塊一分為二，意味著一戶最多可變四戶，且地方政府難有權限阻止。

洛杉磯高等法院3月29日收到由麗浪多灘、托倫斯（Torrance）、卡森（Carson）和惠提爾（Whittier）四個城市提出的請願書（Petition），希望法院裁定該法案違反州憲法，並頒布執行禁令。請願書是尋求法院命令，並說明需要該命令的原因的正式請求，可能由個人、團體或組織提交，通常是訴訟的第一步。

目前加州檢察長邦提辦公室的代表對這項法律行動尚未置評。

請願書稱，毫無疑問的，規劃和地目法是市政府的事務；加州憲法賦予市政當局權利，對單戶住宅社區進行任何制裁和規範的地目法規，這項權利所依據的原則幾乎已有100年了。但通過頒布SB 9法案，州政府「消除了城市對土地使用的決定，和為社區量身定制的地目程序」。

加州州長紐森（ Gavin Newsom ）於去年9月簽署了SB 9法案，支持者表示，這將為房主提供幫助緩解加州住房的短缺，同時保護租戶免於流離失所。這項法案為加州的單戶住宅開發最多四個住宅單元打開了大門

在簽署該法案之前，紐森收到了一封由約240個城市與加州城市聯盟代表簽名的信，敦促他否決該法案。SB 9法案的反對者表示，該法案不保證會興建可負擔得起的住屋，也不保證會以支持當地的靈活性、決策制定和社區投入，來刺激額外的住房開發。

但支持者辯稱，該法案確保有管道可以獲得可負擔得起住屋，這是全州的問題，也使其適用於特許城市是合理的。但請願書指出，該法案不要求新建房屋或土地有任何須興建負擔起房屋能力的合約，或僅限於中等或低收入人士，因此，在非常都市化的地區，住房需求和價格都很高的情況下，SB 9住宅開發項目可以按市價出售或出租，根本無助於解決住房負擔能力的問題，並可能因為拿走了用來興建潛在可負擔得起房屋的位置，加劇民眾更難負擔得起房子。

SB 9還將提高土地和房屋價值，特別是在已經非常都市化的地區，使首次購房者更難「獲得他們立足美國夢的房子，且進一步疏遠低收入人群家庭」。

這四個城市認為住房，包括可負擔得起住房在內的住房危機，是一個必須在加州和地區解決的嚴重問題。地方層面已經在積極尋找提供更多可負擔得起住房，例如，在過去20年，卡森市通過其房屋委員會，協助興建近1000套可負擔的住房單位，同時獲得批准或是正在營建的住房單位有900多個。

 

 

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