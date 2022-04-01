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「樂活50加」講座 醫師說明預防失智檢測方法

記者李雪／洛杉磯報導
張耀文醫師給民眾講解失智症。（視訊會議截圖）
張耀文醫師給民眾講解失智症。（視訊會議截圖）

樂活50加「失智症關懷系列」3月30日邀請內科/老人科醫師張耀文(Alvin Chang)，以資深醫師的臨床診斷治療經驗，從病因、診斷、預防到治療，全面解惑失智症的預防與治療，如果無法完成醫學界定義兩件以上的事情，就必須小心了。

張耀文表示，很多人覺得自己記不住事情很害怕，擔心得了失智症。其實記憶退化是正常老化的結果，例如忘記熟悉的人的名字，忘記想要說什麼，進入另一個房間時忘記了要做什麼，找不到剛放下的東西，有時想不起來某個詞等，這些都是正常老化的症狀，不必驚慌。

但失智症的前兆很不同，疾病相關的認知改變是健康問題造成。可能會出現忘記近期所做過的事的重要細節；忘記做說過會做的事情；忘記最近發生的事件或談話；向同一個人複述故事或笑話，因為忘記已經告訴過他們等；在工作或在家無法完成複雜的工作，例如平衡支票簿或規劃行程。而且這些遺忘即使經人提醒，也完全想不起來，且常常發生。

他表示，失智症在生前不能解剖大腦，是無法完全確診的，但是醫學界有一些定義。比如若有兩個或兩個以上下列的任務無法完成的話，就值得關注。這包括：記住最近學到的東西；認得和說出熟悉人或者東西的名字；講出別人可以理解的句子；對重要事情做出決定或判斷；計劃、組織和執行簡單和複雜的任務。在此基礎上還要排除診斷，排除維生素缺乏，比如維他命B12缺乏；排除抑鬱症；排除甲狀腺功能減退症，以及排除聽力損失。

他也給民眾提出預防方法，表示飲食方面通常對心臟好就對大腦好，包括魚油、薑黃，吃紅肉的時候要喝茶，注意控制血糖和血壓，保持鍛煉包括散步、瑜珈、舉重、爬山等都是很好的運動。另外要針對腦力做鍛煉，可以學習演奏樂器、學外語，回學校上課，冥想以及保持足夠的睡眠和社交活動。

除了醫生給出的藥物治療外，還有非藥物的有益補品，比如中鍵脂肪酸油（MCT oil），褪黑激素幫助睡眠，紅甜菜汁增加血流量等。他呼籲民眾若有任何跡象趕快診斷，診斷出來早治療，早診斷早治療可以很好地緩解，和推遲病情惡化。

張耀文醫師給民眾講解失智症。（視訊會議截圖）
張耀文醫師給民眾講解失智症。（視訊會議截圖）

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