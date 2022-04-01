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假消息致安置混亂 眾議員要遊民「回家」惹眾怒

編譯組／綜合報導
遊民擠爆社福機構，聯邦眾議員華特斯爆粗口。（華特斯／臉書）
遊民擠爆社福機構，聯邦眾議員華特斯爆粗口。（華特斯／臉書）

非洲裔聯邦眾議員華特斯（Maxine Waters）日前在一場南洛杉磯遊民排隊登記住房的混亂現場，高聲要遊民們「回家」，引爆了根本「無家可歸」遊民的怒火。

洛杉磯縣遊民越來越多，最新統計顯示，2020年比2019年增加13%，達6萬6436人。近日來一連串事件，卻凸顯遊民安置問題的嚴重與複雜程度，越超乎官員的想像。

非營利團體Fathers and Mothers Who Care本來計畫舉行三場活動，輔導洛杉磯遊民進入臨時住所。但是社交平台上的一則假消息，卻讓遊民圈翻了天，因為「據稱」他們將能獲得永久住宅，於是25日與29日都出現排隊長龍，但換來的是極端失望，因為所謂的住宅根本不存在。

這則25日發布在Instagram的假消息宣稱，有人已經從Fathers and Mothers Who Care獲得了聯邦Section 8安置計畫，永久住宅入住券，要大家抓緊機會在29、30兩天排隊領取。其中的一人是36歲的Cre King，她說看到貼文後，她29日凌晨5時就開始排隊，想讓已經半年無家可歸的日子畫上句點。但她失望了。

事實上，25日當天，除了聯邦眾議員華特斯到場說明，洛縣遊民服務處（LAHSA）的人也到Fathers and Mothers Who Care辦公室，但她們只是要為遊民提供諮詢服務，並為他們評估是否合格、可以獲得臨時安置機會。

洛杉磯時報指稱，華特斯25日當天先向遊民說，沒有所謂的Section 8入住券，並說要排隊的人「回家」，因為今天不會有任何好事發生。華特斯的話馬上引爆馬排隊群眾的怒火。有民眾在隊伍裡大喊，「我們就是無家可歸，才會在這裡排隊，我們不要回家，華特斯是要我們回那個家？」

由於場面太過混亂，華特斯一度爆出粗口，「抱歉喔，沒有人比我在華府更他X的努力，為遊民爭取福利」。最後她憤而離場，並向洛時表示，全是假消息導致混亂。

儘管如此，謠言還是導致29日的第三場活動人滿為患，但希望有個家的遊民依然失望而歸。其中一名77歲的婦人Joyce Burnett說，華特斯25日明明來了啊，然後說她29日還會來，只要大家把表填好，就能取得永久住宅，「但是Fathers and Mothers Who Care的人卻關了門，說他們今天已經額滿」。

Fathers and Mothers Who Care的主任Linda Kelly強調，從來就沒有什麼永久住宅的入住券，洛縣遊民服務處的人到場，也只是為了說明臨時安置計畫的申請程序，她們除此之外別無安排。正式安排臨時住所的Homeless Outreach Program Integrated Care System的確也到了會場，但他們提供的住所安置計畫缺額卻沒人想要。

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