劉正鑫 為留學生搭建友誼橋樑

劉正鑫（左）在聯盟換屆儀式上與前聖蓋博市議員廖欽和合影。（劉正鑫提供）

成立於洛杉磯 的美國留學生 協會聯盟（US Overseas Student Union)人才輩出，目前任聯盟活動部部長的劉正鑫(Klaus Liu)，在疫情期間也積極舉辦策畫眾多活動，為留學生搭建橋樑。

劉正鑫現攻讀東洛杉磯學院（East Los Angeles College）計算機工程學士專業，他於2020年加入美國江西省留學生協會，擔任活動部執行委員。期間他參與組織多場活動，如攝影、書法、金融、運動比賽。此外他還是2022全球數字資產峰會總策畫、百度 百科大使區域負責人、首屆素食奶茶節總策畫、CCTV全球愛華春晚志願者組總負責人。

第一屆素食奶茶節與PETA全球動物保護協會聯合舉辦。（劉正鑫提供）

他現任美國留學生協會聯盟USOSU活動部部長，為聯盟留學生群體，策畫舉辦數十場不同類型活動，如帶領數十名聯盟志願者，在2021年中美會計師年會中輔助活動順利進行，並為數位志願者成員爭取到寶貴的實習機會以及潛在獎學金名額。同年10月，帶領聯盟攜手世界動物保護協會PETA，在洛杉磯線下成功舉辦「第一屆素食奶茶節」數百名動物保護、素食、奶茶愛好者參與此次公益活動。

當下因烏克蘭事件逐漸惡化的中美關係，他將履行聯盟宗旨，帶領留學生互相幫助，為留學生們搭建世界青年友誼的橋樑。