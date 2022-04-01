BA.2取代Omicron 新冠住院減少

BA.2病例已成為美國西部現在最主要傳播的新冠病毒株。（美聯社）

在新冠新增病例快速減少兩個多月後，灣區 和加州 的新增病例數已逐漸停止下降，同時，Omicron亞型病毒株BA.2也取代了Omicron，成為美國西部現在最主要傳播的病毒株。加州的新冠住院人數還在持續穩定減少中，雖然仍是去年春季最低點的兩倍。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）29日最新公布的數據，BA.2病例現在約占全美新增病例的一半，占美西地區新增病例的60%。衛生官員表示，他們還不清楚高傳染性的BA.2未來幾周會對新增病例數、住院率和死亡率造成什麼影響。加州官員先前曾表示，希望看到新增病例持續減少，最好能降到去年春季和初夏時的程度，但隨著BA.2擴大傳播，病例可能不會再減少，反而會反彈回升。

目前，灣區9縣每日新增約550例到700例病例，與去年秋季Delta疫情 和12月Omicron疫情之間的短暫平靜期數目差不多，但仍比去年春季高出兩到三倍，當時每日新增病例不到200例。

阿拉米達縣衛生局局長摩斯（Nicholas Moss）說：「現在可說是整個新冠疫情中最平靜的時期。BA.2造成的病例激增有可能在春季發生，但我們不確定確切的時間和規模。」

摩斯表示，阿拉米達縣的新增病例率可能還會再下降一點，但降幅已經不明顯。

加州的新冠住院人數還在持續穩定減少中，雖然仍是去年春季最低點的兩倍。灣區目前的新冠住院人數不到300人，是自去年12月以來最少。同時，截至28日，灣區加護病房新冠住院人數非常接近整個疫情期間的最低紀錄45人，只比去年春季多七人，灣區多個縣這幾天的加護病房新冠病人人數甚至低於他們整個疫情期間的最低紀錄。

前柏克萊加大公共衛生學院院長蕭特爾（Stephen Shortell）表示，去年的社區傳染率為每10萬人中有8到10人確診，要解除像戴口罩這類防疫措施並不安全。但現在，傳染率每10萬人中有10人確診似乎沒有過去那麼危險，因為出現重症的病例變少了。

蕭特爾說：「身為公共衛生人員，我希望這個數字可以再低一點。不過，這個數字並沒有繼續增加，人們也逐漸習慣了這種新常態，我們已經建立起人們可以接受的新標準。」

專家表示，加州這個春季和夏季的疫情會如何發展，將取決於許多因素，包括新變種病毒的出現、人們免疫力的持久性、人們的行為、衛生官員採取更多防疫措施的意願，例如恢復口罩令。