洛縣確診增加 BA.2變種占逾32%

衛生局再次呼籲尚未接種疫苗或疫苗加强針的民眾趕緊行動，增加自己的免疫力，避免感染變成重症，危及生命安全。（CDC網站）

歐洲Omicron亞變種BA.2在洛杉磯 縣持續升溫，3月31日新增感染病例中BA.2占比超過30%。

洛杉磯縣公共衛生局31日公佈最新疫情，全縣當天新增感染784例，新增死亡16人。在新增的感染病例中，高達32%為BA.2傳播感染。洛縣 公衛局警告，近日BA.2感染持續增加，應引起大眾高度警惕，尤其是在健康高危人群身邊生活和工作的民眾，更要小心防範，避免染疫。

根據洛縣公衛局最新追蹤統計，3月12日結束的那一周，整個洛縣的感染病例中，BA.2感染比例已上升到總數的32%，此數字是3月5日那一周的兩倍。

公衛局警告，洛縣的情況似乎與全球很多地方的流行趨勢相同。世界衛生組織上周的數據，全球最近四周新增感染病例中，高達86%為BA.2病毒。聯邦疾病防治中心表示，BA.2目前已成爲全美最主要的傳染病毒，上周，全國將近55%的新增感染為BA.2.

不過萬幸的是，目前洛縣BA.2感染住院人數尚未增加。衛生局再次呼籲尚未接種疫苗 或疫苗加强針的民眾趕緊行動，增加自己的免疫力，避免感染變成重症，危及生命安全。

統計到3月37日，洛杉磯縣83%五歲以上的居民接種至少一劑新冠疫苗，完全接種的民眾為75%。此外，57%的12歲以上的居民接種了加强針。