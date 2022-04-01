疫情雖雖緩 多數民眾盼維持防疫措施

新冠疫情趨緩，但多數加州人仍然希望維持防疫措施。圖為Rite Aid外的新冠疫苗接種告示。（美聯社）

隨著加州 新冠疫情 趨緩，不少城市已經開始放寬防疫 限制，洛杉磯市預計解除進入室內場所出示接種證明的強制令，舊金山、西好萊塢、柏克萊已經解除，屋崙（Oakland）仍然維持。但加州公共政策研究所（PPIC）的最新民調顯示，57%的民眾還是希望維持部分限制措施，以避免疫情再起，但也有41%的反對任何禁令，例如出示接種證明。

但地域差異也有明顯差異。管制仍然嚴格的舊金山灣區、洛杉磯縣，支持防疫措施的聲量也高，灣區的68%合格選民支持室內場所確認接種狀態，洛縣則為60%。但到了中谷區，認同度就降到55%，內陸帝國、橙縣、聖地牙哥縣則正反相當。疫苗接種部分，加州整體50%支持疫苗證明，47%反對。灣區的支持度為66%、洛縣為53% 、橙縣與聖地牙哥皆為46%，中央山谷區44%，內陸帝國33%。

不過，民調結果仍然呈現明顯的政黨差異：71%的民主黨支持者希望至少要求出示接種證明，26%的共和黨人希望如此，獨立選民則為47%。民主黨人85%強烈支持或傾向維持防疫措施，以防堵疫情反撲，獨立選民為54%，63%的共和黨支持者則根本反對任何防疫措施。

加州公共政策研究所的民調也出現幾個值得玩味的結果：57%的女性支持防疫措施，35%的男性支持；拉美裔成人54%支持禁令，白人只有40%；教育程度低的支持禁令比例高，教育與收入高的反對意見多。