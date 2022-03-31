芬太尼致死激增 加州議員提囚20年重罪嚇阻

加州議員皮崔－諾里斯提出AB 2246草案，以20年徒刑，嚴懲販售芬太尼導致死亡的罪犯人。（皮崔－諾里斯／臉書）

鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）濫用與成癮的個案，在全美都快速增加，它的危險性極高，兩毫克就可能致命，因此死亡的案例年增28.5%。加州 的死亡案件也在激增，洛杉磯縣因為過量使用致死案件甚至激增48%。加州兩黨議員因此各自提案，試圖以重刑嚇阻販賣、散布芬太尼。

最新的提案是由民主黨 籍加州眾議員 皮崔－諾里斯（Cottie Petrie-Norris）所提的AB 2246草案，試圖以可能高達20年的徒刑，嚴懲販售芬太尼導致死亡的犯人。該案同時將芬太尼列為一級管制藥品，僅限於醫療用途。她說，此案的重點在於嚴懲藉著芬太尼獲利的歹徒，正是他們導致加州的青少年飽受毒害。由於皮崔－諾里斯是傳統上較左傾的民主黨人，提出如此重刑罰的法案頗受矚目。

民主黨籍其他議員也有類似提案。如眾議員拉莫斯（James Ramos）就提出AB 1628案，遏止社交媒體上的鴉片類藥品販售行為。

但屬於民主黨進步派的州參議員威善高（Scott Wiener），提出SB 57法案卻完全相反，他主張在舊金山、屋崙（Oakland）、洛杉磯縣市試點，設立安全用藥所，在醫護人員的監督下，避免過量用藥。但反對者強力抨擊，指SB 57法案根本就是鼓勵合法公開吸毒。目前該案尚在州議會審查程序中，許多華裔社區人士都極關注該案的立法進度。本案有數位北加州選出的華裔州議員曾表態支持。

共和黨籍議員也有三項提案。一為醫院全面進行芬太尼尿檢；二是如果因為販售芬太尼導致他人死亡，法院可以依殺人或謀殺求刑；三是成立California Fentanyl Abuse Task Force以提高民眾警覺。

不過，因為州長紐森向來主張，以更生措施替代罪刑，因此連眾議員皮崔－諾里斯本人都對她的提案能否過關持保留態度。

在她之前，由共和黨提出加罪案就在委員會遭到封殺。不過，皮崔－諾里斯仍然相信，防堵芬太尼濫用，必須同時運用更生與罪刑兩種手段才能見效。而民間團體Drug Policy Alliance也認為，過度依賴類似1980年代的「War on Drugs」手段，將導致濫刑，或是入獄者為黑人、拉美與原住民不成比例地高。