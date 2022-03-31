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【HOA欠費悲劇 救濟篇】刑事案 社工支援可能性不大

記者楊青／洛杉磯報導

當事人因情緒失控而在與警方對峙中付出生命代價，洛杉磯新移民社區近年屢見不鮮。社福單位是否可以在類似的現場或事先擔當更積極的角色，也引起華人社區熱議。

曾在洛杉磯縣社福部門工作多年的華裔律師郝琦表示，社福部門一般不會受理或出面介入刑事案，以聖地牙哥女博士被警方槍殺為例，除非欠債人士是殘疾人或年長者，他們本身平常就有社工幫忙，或者周圍的人認為當事人有精神問題，或者有必要有人照顧但沒有人照顧的老人，這種情況下有可能會讓社工出面幫忙協調問題。基本上，社工沒有法律執行或干預的權利。

郝琦進一步解釋，政府社福人員通常幫助的幾個群體，一個是18歲以下的兒童；第二個就是殘障人士，18歲以上的殘障人，或者是65歲以上的老年人，或者是確實精神有問題，需要長期照顧，這些人基本上原來就屬於社會福利區，當異常情況發生時，社工人員也會到場配合。

而對於突發性的精神失常，是沒有社工服務，，所以也不能反過來推論平常沒有社工服務的人，就不算有精神失常。郝琦舉例說，她曾經處理一個案例，一位老人平時打扮得非常漂亮，家裡非常乾淨，但社工接到白宮電話，說是這位老人給白宮打了11天電話，每天十次，抱怨稅的問題。但社工去到她家，感覺她非常正常，講話也能說清楚，唯一一個有點不正常的現象，就是她說她每天和她老公交流，但她老公已經去世了。這是唯一一個精神不正常的一點跡象，但是呢，大家也認為很正常，因為有的夫婦非常恩愛，一方去世之後另一方仍然沉浸其中。

可是有一天，社工突然接到電話，趕到現場一看，這位老人手上拿著剪刀，全身一絲不掛躺在沙發上要自殺，威脅自己也威脅別人。警察當時馬上趕到，同時帶了心理醫生團隊過去，把她直接帶到精神病院。

女博士被警方槍殺一案，當事人生前有沒有得到足夠的情緒安撫，而其家人可向政府和警方追責空間？郝律師認為沒有。她說，美國社會是自律原則的社會，如果一個人有精神病，那麼她的家人是有責任的。通常政府和警方在介入刑事現場時，考慮的是一個人是否正在對自己或別人的生命構成威脅。而在本案中，當事人先將刀子刺向警察，警察是為了自己和他人的安全開槍，這種的開槍方式是合法的。

她表示，在美國，告人的門檻非常低，一旦被警察殺，肯定有人會想出來提告，不管輸贏，也都可能會有律師來接案子。

警察 白宮 洛杉磯

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