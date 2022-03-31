洛城新語／HOA欠費命案悲劇還會重演？

日前在聖地牙哥發生一起因HOA欠費，華人 女屋主持刀阻止警察 執行驅逐令，發生衝突，這位華裔 婦女不幸當場被擊斃。這件命案，發生在自以為重視人道、關懷人權的美國，實在有點諷刺。

回顧這件悲劇的發生，警方僅僅因為執行一紙驅逐令，對一位既非作奸犯科，也未侵犯他人，只是面臨房產保衛戰的華人婦女，一時衝動抗拒，結果警方以制伏暴民方式武力相向，以流血收場，真有必要嗎？

警方固然可以當時對方已拿出刀械，並傷及同僚，即時反擊，屬正當防衛，力辯完全合法，但退一步想，如沒有先前遞交驅逐令造成的對立，以一位婦道人家又何至於拿刀抗拒，最後釀成悲劇。

就此悲劇的過程來看，華裔婦女為保護自己的財產，以刀阻止上門的警察，固然有不當，但是一位有精神疾病的婦女情急之下做出護產的反應，警方強硬反擊，毫不妥協，流血喪命是否真的合乎司法正義？這種「硬碰硬」的執法方式，是否過當，值得檢討。

細究當時情況，這位華裔婦女明顯的不是暴民，也不是恐怖分子，而警方出勤的態勢儼然對付危險暴徒，何況當時警方並不了解當事人精神狀態，也未考量一個即將失去棲身之處的婦人心中的焦慮，只想完成執法使命，最終強行「攻堅」，一旦對方出現敵意行為，就迅即開槍自衛；雖自稱法律上站得住腳，但平心靜氣回溯事件的發生，如當時雙方各退一步，冷靜處理，結局有可能不一樣。

事實上類似這種警方直接動武的案件，並不少見，幾年前就有一位瘦弱有精障的亞裔婦女，在醫院內手持利器，院方報警請求處理，結果是這位有精神障礙的婦女在尚未傷及任何人情況下，卻死在警方槍下；而警方並未將院方提醒對方有抑鬱症的忠告放在心上，只知強行以武力壓制，如不就範，只要對方稍微有過激動作，就開槍解決。

警方這種制式的自衛反應，未顧及每一個案有不同的環境，也需要不同的處理方式，往往用槍解決難題，保護自己，卻造成許多無辜者喪命；如果當時能有緩衝時段，以懷柔方式處理，或者事緩則圓，不致悲劇收場。

據一份加州執法人員訓練委員會的監察報告，特別指出洛杉磯縣警察局（LASD）超過八成警員、巡佐、調度員訓練不足，包括槍械使用、逮捕程序等必要課程。另外有則報告提到「近年來被發現不當開槍的洛市警員，最終都免於嚴厲懲罰，有些犯下致命錯誤者，甚至根本沒受到任何紀律處分。」這兩份報告讓人聞之心驚，如所言不假，警員執法如同手持免死金牌，難怪這幾年警方開槍次數頻繁，將單純的民眾糾紛或家暴案件，升級為類恐怖攻擊，以致一言不合，就武力壓制。

明乎此，可知近年許多民間非重大刑事案件，原來只要警方冷靜槍下留人，悲劇都可以避免；卻因警界內部官官相護，讓警員開槍無所顧忌。果真如此，那民眾一旦遇到類似情況，只有自求多福，絕對不能與警方「對著幹」，而類似HOA欠費案，最終變成人命案，只要警方仍未改進處理方式，同樣悲劇還是會再度發生。