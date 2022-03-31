我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

洛城新語／HOA欠費命案悲劇還會重演？

洛城新語

日前在聖地牙哥發生一起因HOA欠費，華人女屋主持刀阻止警察執行驅逐令，發生衝突，這位華裔婦女不幸當場被擊斃。這件命案，發生在自以為重視人道、關懷人權的美國，實在有點諷刺。

回顧這件悲劇的發生，警方僅僅因為執行一紙驅逐令，對一位既非作奸犯科，也未侵犯他人，只是面臨房產保衛戰的華人婦女，一時衝動抗拒，結果警方以制伏暴民方式武力相向，以流血收場，真有必要嗎？

警方固然可以當時對方已拿出刀械，並傷及同僚，即時反擊，屬正當防衛，力辯完全合法，但退一步想，如沒有先前遞交驅逐令造成的對立，以一位婦道人家又何至於拿刀抗拒，最後釀成悲劇。

就此悲劇的過程來看，華裔婦女為保護自己的財產，以刀阻止上門的警察，固然有不當，但是一位有精神疾病的婦女情急之下做出護產的反應，警方強硬反擊，毫不妥協，流血喪命是否真的合乎司法正義？這種「硬碰硬」的執法方式，是否過當，值得檢討。

細究當時情況，這位華裔婦女明顯的不是暴民，也不是恐怖分子，而警方出勤的態勢儼然對付危險暴徒，何況當時警方並不了解當事人精神狀態，也未考量一個即將失去棲身之處的婦人心中的焦慮，只想完成執法使命，最終強行「攻堅」，一旦對方出現敵意行為，就迅即開槍自衛；雖自稱法律上站得住腳，但平心靜氣回溯事件的發生，如當時雙方各退一步，冷靜處理，結局有可能不一樣。

事實上類似這種警方直接動武的案件，並不少見，幾年前就有一位瘦弱有精障的亞裔婦女，在醫院內手持利器，院方報警請求處理，結果是這位有精神障礙的婦女在尚未傷及任何人情況下，卻死在警方槍下；而警方並未將院方提醒對方有抑鬱症的忠告放在心上，只知強行以武力壓制，如不就範，只要對方稍微有過激動作，就開槍解決。

警方這種制式的自衛反應，未顧及每一個案有不同的環境，也需要不同的處理方式，往往用槍解決難題，保護自己，卻造成許多無辜者喪命；如果當時能有緩衝時段，以懷柔方式處理，或者事緩則圓，不致悲劇收場。

據一份加州執法人員訓練委員會的監察報告，特別指出洛杉磯縣警察局（LASD）超過八成警員、巡佐、調度員訓練不足，包括槍械使用、逮捕程序等必要課程。另外有則報告提到「近年來被發現不當開槍的洛市警員，最終都免於嚴厲懲罰，有些犯下致命錯誤者，甚至根本沒受到任何紀律處分。」這兩份報告讓人聞之心驚，如所言不假，警員執法如同手持免死金牌，難怪這幾年警方開槍次數頻繁，將單純的民眾糾紛或家暴案件，升級為類恐怖攻擊，以致一言不合，就武力壓制。

明乎此，可知近年許多民間非重大刑事案件，原來只要警方冷靜槍下留人，悲劇都可以避免；卻因警界內部官官相護，讓警員開槍無所顧忌。果真如此，那民眾一旦遇到類似情況，只有自求多福，絕對不能與警方「對著幹」，而類似HOA欠費案，最終變成人命案，只要警方仍未改進處理方式，同樣悲劇還是會再度發生。

警察 華裔 華人

上一則

新聞辭典／HOA屋主協會

下一則

洛市廢除入室出示疫苗接種強制令

延伸閱讀

烏軍傳出虐打戰俘 朝腿開槍？ 聯合國關切 烏指俄造假

烏軍傳出虐打戰俘 朝腿開槍？ 聯合國關切 烏指俄造假
瑞士度假勝地傳離奇命案 一家五口集體墜樓 4死1重傷

瑞士度假勝地傳離奇命案 一家五口集體墜樓 4死1重傷
3槍手闖民宅 圖搶亞裔祖孫 祖父開槍嚇跑他們

3槍手闖民宅 圖搶亞裔祖孫 祖父開槍嚇跑他們
瑞士度假勝地傳離奇命案 一家五口集體墜樓 4死1重傷

瑞士度假勝地傳離奇命案 一家五口集體墜樓 4死1重傷
華人女博士遭擊斃 警方有無不當執法？ 3律師三種看法

華人女博士遭擊斃 警方有無不當執法？ 3律師三種看法
華女遭擊斃只因欠3萬多HOA　而拖欠HOA和房貸後果相同

華女遭擊斃只因欠3萬多HOA　而拖欠HOA和房貸後果相同

熱門新聞

醫學研究人員近期突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。（布里翰婦女醫院）

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

2022-03-25 16:11
美國對未成年人的性行為相關法律十分嚴格。

世說新聞／華女學生求嚐禁果 少年遭警登門險入獄

2022-03-25 13:14
東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

2022-03-23 18:07
當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39
加州退休人士最佳居住縣區排名。（KTLA）

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

2022-03-28 20:05

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離