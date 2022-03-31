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法鬥魅力難擋 全美都青睞、洛杉磯人最愛

本報記者／洛杉磯報導
美國樂壇天后女神卡卡的兩隻法國鬥牛犬，去年2月24日被綁架後，2月26日平安尋回。(取自Instagram)
美國樂壇天后女神卡卡的兩隻法國鬥牛犬，去年2月24日被綁架後，2月26日平安尋回。(取自Instagram)

還記得美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）的兩隻法國鬥牛犬( French Bulldogs），去年2月被人綁架後，她為了找回愛犬懸賞50萬元的高酬嗎？法國鬥牛犬長相雖然有點醜，但個性溫和友善，對待小孩子和老人都是一副很熱情的模樣，而且沒有強大攻擊性，難怪這個犬種成為洛杉磯人的最愛之一。

根據美國養犬俱樂部（the American Kennel Club）3月15日公布的2021年愛犬排名，在洛杉磯，法國鬥牛犬排名第一，是最受歡迎的狗。法國鬥牛犬也是AKC認可，在美國最受歡迎的犬種之一。除了洛杉磯，在邁阿密和俄亥俄州的哥倫布市也被公認為愛犬排名第一。

在洛杉磯，排名第二的愛犬是鬥牛犬 ( Bulldogs ) ，其次是拉布拉多獵犬（Labrador Retrievers ) 、黃金獵犬（Golden Retrievers）和貴賓犬（Poodles） 。

AKC執行秘書Gina DiNardo說，洛杉磯似乎在追隨金色的黃金獵犬潮，且貴賓犬也越來越受歡迎，而這兩個品種的狗都是人類的絕妙伴侶。

在全國範圍內，美國養犬俱樂部將拉布拉多獵犬排名第一，法國鬥牛犬排名第二，再來是黃金獵犬、德國牧羊犬（German Shepherds）和貴賓犬。 鬥牛犬則自2012年以來，首次在全國排名中跌出前五名，貴賓犬則是24年來首次進入前五名。

洛杉磯 俄亥俄州 德國

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